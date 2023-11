Groß Schwülper. Der Neunjährige Liam ist seit Anfang November das 1000. Mitglied des SV Schwülper. Dazu gratulierten ihm die Vorsitzenden.

Der SV Schwülper freut sich über sein 1000. Vereinsmitglied - Liam Meyer ist dem Verein am 1. November beigetreten. Dieter Wanglin, 1. Vorsitzender, Mirko Behr, 2. Vorsitzender und der Schriftführer Gerhard Peters des SV Schwülper gratulierten dem Neunjährigen in seinem Zuhause in Didderse und überreichten ihm einen Einkaufsgutschein von einem Schwülperaner Einzelhandelsgeschäft. Das teilt der Sportverein in einer Pressemitteilung mit. Der erste Vorsitzende erklärte außerdem, dass er es beachtlich fände, dass sich in einer Gemeinde mit knapp 8000 Einwohnern 1000 Personen als Mitglied im Sportverein befänden.

Im Rahmen des Sportverbundes trainiert und spielt der fußballbegeisterte Liam in Walle. Zusätzlich nimmt er noch an einer nachmittäglichen Fußball AG an seiner Schule teil. Neben Fußball umfasst das Sportangebot des Vereins noch Volleyball, Badminton, Basketball, Leichtathletik, Kinderturnen, Sportabzeichen, Nordic Walking, Fitness Gymnastik, Tanzen, Tourenradfahren und seit einiger Zeit auch Hula Hoop, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

red