Brome. Dr. Christian Karl Frey initiiert ein Kolloquium, zu dem neben Fachpublikum auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind.

Premiere im MuseumBurg Brome: Dr. Christian Karl Frey initiiert ein Kolloquium, zu dem neben Fachpublikum auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. Im Mittelpunkt stehen mit der Sassenburg, der Burg in Wahrenholz und der Mundburg in Müden drei Burgen der Region um die erste Jahrtausendwende. Sie alle sind in den vergangenen Jahren intensiv erforscht worden, aktuelle Forschungsergebnisse sollen nun präsentiert und diskutiert werden.

Los geht es am Samstag, 18. November, um 15 Uhr mit einer Einleitung von Frey, der selbst passionierter Burgenforscher ist. Dem folgen Dr. Ingo Eichfeld und Uwe Kraus mit dem Vortrag „Archäologische Schlaglichter auf dunkle Zeiten: Die frühmittelalterliche Ringwallanlage „Sassenburg“ bei Gifhorn“. Lennart Bohnenkamp und Hartwig Bohnenkamp-Schmale begeben sich im Anschluss auf Spur in Müden. Unter dem Titel „Fast an der Grenze: Auf der Suche nach der Mundburg des Bischofs Bernward von Hildesheim“ präsentieren sie ihr Überlegungen. Abschließend wird Prof. Dr. Felix Biermann zu „Der mittelalterliche Burgwall von Wahrenholz im überregionalen Vergleich“ referieren und so den Blick auch etwas über die Region hinaus weiten.

Eine Sonderausstellung wird im kommenden Jahr zu sehen sein

Das Team des Museums Burg Brome freut sich sehr über Gäste, die an dem Kolloquium teilnehmen wollen und mit den Forschern diskutieren. Nicht nur im Plenum, sondern auch zwischendurch bei Kaffee und Tee besteht die Möglichkeit, mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Museums.

Aus dem Kolloquium verspricht sich Christian Frey noch einen speziellen Mehrwert. Die fundierten wissenschaftlichen Erkenntnisse sollen in eine spannende Sonderausstellung zum Thema einfließen. Zu sehen sein wird sie voraussichtlich in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres in Brome.

Da die Plätze zum Kolloquium begrenzt sind, ist eine verbindliche Anmeldung nötig. Diese kann per Mail an burg.brome@museen-gifhorn.de oder telefonisch unter (0172)8281865 erfolgen.

