Kästorf. Die Gifhorner SPD feiert das 160-jährige Bestehen der Partei mit prominenten Gästen. Klare Worte kommen von der Dachstiftung Diakonie.

Ungewöhnlicher Platz für einen ungewöhnlichen Geburtstag: Die Gifhorner SPD feiert das 160-jährige Bestehen der Partei zwischen Hebebühne und Reifenhotel, Abgasabsaugung und dem Stones-Hit „I can‘t get no satisfaction“ in der Kfz-Werkstatt der Dachstiftung Diakonie in Kästorf. Ein durchaus passender Ort, wie Philipp Raulfs, SPD-Unterbezirksvorsitzender, und SPD-Landtagsabgeordnete Kirsikka Lansmann in ihrer Begrüßung erklärten. „Wir sind bodenständig, nah am Menschen und auch hart arbeitend“, so Lansmann. „Was gibt es da für eine bessere Location als eine Kfz-Werkstatt.“

Kästorfer Diakonievorstand kritisiert Umgang mit geflüchteten Menschen

Nur bedingt in Geburtstagsstimmung zeigte sich Hans-Peter Daub, Vorstand der Dachstiftung Diakonie und gewissermaßen Hausherr am Freitagabend. „Wie nah sind wir eigentlich an den Menschen und ihrer Not, wie buchstabieren wir Solidarität?“, fragte er die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. „Da haben wir, glaube ich, wirklichen Nachholbedarf“, so Daub.

Er kritisierte vor allem den Umgang mit Geflüchteten, „Menschen, die sich aus furchtbaren Situationen auf den Weg gemacht haben über das Mittelmeer oder die Balkanroute“. Dieses Reden von irregulärer Migration sei für Christinnen und Christen schwer erträglich. Dieses Auffordern zur Abschiebung im großen Stil von einem sozialdemokratischen Kanzler zu hören, tue weh, gar nicht zu sprechen von den christdemokratischen Stimmen, die morgens um 5 Uhr Leute aus dem Bett reißen, um sie in den Flieger irgendwohin zu setzen. „Das kann nicht unsere Überlegung zur Solidarität sein“, sagte Daub. Er sei sehr, sehr froh, dass bei den Sozialdemokraten im Bezirk eine ganz andere Stimmung herrsche.

Damit war die Hand gereicht. Eine Aussprache dazu gab es nicht - auch nicht in der Podiumsdiskussion mit dem Arbeitsminister und SPD-Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis Gifhorn/Peine, Hubertus Heil, der VW-Betriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo und der Generalsekretärin der Niedersachsen-SPD, Dörte Liebetruth, moderiert von Christine Michitsch, Pressesprecherin der Dachstiftung Diakonie.

