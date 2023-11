Kommt im Kreis Gifhorn der Krankenwagen nicht mehr?

Immer öfter konnte das Rote Kreuz im Kreis Gifhorn die vereinbarten Rettungswagen zuletzt nicht mehr einsatzbereit in den Rettungswachen stellen.

Der Rettungsdienst im Kreis Gifhorn steckt in der Krise. Das Rote Kreuz steht unter Druck. Die Zahl der Fehlstunden bei den Krankenwagen des DRK-Kreisverbands steigt massiv. Inzwischen droht der Kreis mit Kündigung der seit 1994 bestehenden Beauftragungsvereinbarung, sollte es keine Änderungsvereinbarung mit klaren Qualitätskriterien geben. Am Mittwoch tagt der Ausschuss für das Rettungswesen.

Die Zahlen, die das Landratsamt wie üblich nur einem überschaubaren Kreis von Eingeweihten zeigt und vor der Öffentlichkeit lieber geheim halten möchte, sind beunruhigend. So gab es 2022 erstmals 320 Fehlstunden in der „Fahrzeugvorhaltung“. Verantwortlich unter den drei Vertragspartnern des Kreises war demnach nur das DRK, während die Rettungsdienste Peesel und Härting keinerlei Fehlstunden meldeten.

884 Fehlstunden bis Anfang September – nur beim DRK

Im laufenden Jahr verschärfte sich die Lage beim DRK-Kreisverband massiv. Allein in den ersten acht Monaten summierten sich die Fehlstunden auf 884 (Berichtsstand 9. September). Die Kreisverwaltung ist alarmiert, suchte zunächst intern eine Verständigung mit dem millionenschweren Wohlfahrtskonzern.

In dem Briefing an die Verantwortlichen, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Seit Mitte 2022 laufen Gespräche zwischen Landkreis und DRK auf allen Ebenen mit dem Ziel, die Fahrzeugvorhaltung für den Landkreis sicherzustellen.“ Dabei geht es nicht um die Krankenwagen als solche, sondern um die nach Tarif vergüteten Besatzungen, denn von allein fährt ein Krankenwagen nicht.

Ebenfalls seit Mitte 2022 hat der Landkreis das Rote Kreuz „wiederholt“ schriftlich aufgefordert, die Vereinbarungen zur Fahrzeugvorhaltung einzuhalten.

Landkreis fürchtet sich vor Haftungrisiko bei Ausfällen

So angespannt ist die Lage, dass die Behörde bereits eine Anwaltskanzlei eingeschaltet hat, um die rechtliche Situation zu prüfen, wie sich der Rettungsdienst sicherstellen lässt. Das Risiko durch die Ausfälle beim DRK bewertet die Kreisspitze als immens, zumal sich die Verantwortlichen in der ungewohnten Rolle wiederfinden, notfalls persönlich haften zu müssen.

Wörtlich heißt es in der vertraulichen Information: „Dem Landkreis kann ein wenigstens fahrlässiges Organisationsverschulden vorgeworfen werden, wenn er nicht kurzfristig geeignete Maßnahmen ergreift, damit die Vorhaltezeiten eingehalten werden. Daraus kann ein Amtshaftungsanspruch resultieren, bei dem nach den Einzelfallumständen eine Durchgriffshaftung auf die Amtsträger denkbar ist.“ Käme nach einem Notruf kein Krankenwagen, stünde der Landrat in der Verantwortung.

Deswegen hat die Kreisverwaltung seit Mai eine Änderungsvereinbarung erarbeitet „als Konsequenz der massiven, aber erfolglosen Versuche, auf Grundlage der bisherigen Beauftragungsvereinbarung eine Qualitätssicherung zu erreichen“.

Neuer Vertrag mit Strafen bei Mängeln

In dem Papier werden diese Punkte verbindlich festgehalten: Ausrückzeiten, Qualitätsmanagement, Personalausfallkonzept sowie ausdrücklich: „Vertragsstrafen zur Absicherung qualitätssichernder Maßnahmen.“ Verstöße können pro Einzelfall 2500 Euro kosten.

Eine Alternative hat das DRK nicht. Unterschreibt das Rote Kreuz die neuen Bedingungen nicht, wird der komplette Auftrag gekündigt. So steht es in der Vorlage für den Fachausschuss.

In dem Papier heißt es ausdrücklich: „Die Rettungswachen sind technisch und personell so auszustatten, dass ... die zu erbringenden Leistungen ... jederzeit vertragsgemäß erfüllt“ werden. Innerhalb von vier Wochen nach Unterschrift muss das DRK ein Personalausfallkonzept vorlegen, das auch bei kurzfristigen Krankmeldungen funktioniert.

Teil der Vereinbarung ist auch die Finanzierungsfrage. Sollten die Krankenkassen etwaige Mehrkosten nicht übernehmen, soll ein Schiedsverfahren eingeleitet werden.

Das sagt das Rote Kreuz zu der Krankenwagen-Krise

Sandro Pietrantoni, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Gifhorn, verwies auf Anfrage auf den Fachkräftemangel, der mittlerweile auch den Rettungsdienst beeinträchtige: „Es gab in diesem Jahr Zeiten, in denen die Personaldisposition besonders herausfordernd war. Während der Sommerzeit waren zusätzlich zu urlaubsbedingten Abwesenheiten auch hohe Krankheitsquoten zu verzeichnen. Trotz eines Ausfallkonzeptes mussten in etwa ein Prozent der Vorhaltezeiten Fahrzeuge abgemeldet werden.“

Dabei verfüge das DRK über ein mehrstufiges Personalausfallkonzept, um in kritischen Phasen die Personalvorhaltung und damit die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können, so Pietrantoni: „Dazu zählt die kurzfristige Rekrutierung von Kräften über unsere Personalserviceagenturen und auch Anfragen um Nachbarschaftshilfe bei unseren DRK-Kreisverbänden.“

Inzwischen habe der Kreisverband zusätzliche intensive personelle und organisatorische Maßnahmen getroffen, um die Versorgung verlässlich sicherstellen zu können. Ein Ausblick für die nächsten Monate zeige, dass die Dienstplanung mit ausreichend Personal gewährleistet sei.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de