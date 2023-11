Kulturverein und Boxclub freuen sich auf „Klassik im Ring“ in Gifhorn

„Ring frei für die siebte Runde“, heißt es am 24. November ab 19.30 Uhr. Dann startet Klassik im Ring und vereint Sport und Musik. Eine ideale Kombination, findet Kulturvereinsvorsitzender Dr. Klaus Meister. „Das passt wie die Faust aufs Auge“, sagt Boxclub-Präsident Andreas Strom in der Fachsprache.

Zuerst gibt es etwas für die Augen. Die Cheerleader des MTV, die Little Panthers und die Blazing Panthers, 35 Mädchen und junge Frauen, starten mit akrobatischer Kunst. Danach heißt es Achtung. Der Name ist Programm. Das deutsch-serbische Ensemble Uwaga!, polnisch für „Achtung“, übernimmt den musikalischen Part. Und in der Musik-Pause sehen die Gäste dann einen Sparringkampf. Wer da auftritt, wird noch nicht verraten. Aber, so Strom, es werden zwei weibliche Boxerinnen sein.

Die Zusammenarbeit zwischen Kulturverein, Boxclub und inzwischen auch mit dem MTV ist nach wie vor super, bestätigen Dr. Elga Eberhardt, Geschäftsführerin des Kulturvereins, und Strom gleichermaßen. Der Benefit für beide Hauptakteure, Kulturschaffende wie Sportler, ist, dass die jeweils eigene Klientel auch die andere Seite kennenlernt. Boxer hören Musik, Musikliebhaber sehen einen Boxkampf, für beides wird mit der Veranstaltung Werbung gemacht. „Viele Menschen kommen so zum ersten Mal in eine Boxhalle“, freut sich Strom.

„Klassik im Ring“ findet in der Johann-Trollmann-Halle statt

„Und kaum jemand weiß, was wir hier mit der Johann-Trollmann-Halle für einen tollen Veranstaltungsraum mitten in der Stadt haben“, erklärt Meister. Ein Vorteil hierbei ist, dass im Gegensatz zum Rittersaal in der Boxhalle jederzeit Stühle hinzu gestellt werden können. Stimmung kommt schon mit der Musik auf. Die Akteure sind so gewählt, dass sie von Klassik zu Rock und Pop wechseln, ein wunderbarer Crossover, wie Meister sagt. Profimusiker, die nicht für einen kleinen Betrag zu haben sind.

Dafür ist dann unter anderem die Sparkasse als Sponsor mit im Boot. Und das wird sie auch weiterhin sein, wie Sparkassen-Direktor Christoph Treichel verspricht, der das Netzwerken zwischen Kulturverein und Boxclub lobt. „Das ist eine tolle Verbindung. Es wird eine super Stimmung geben“, prognostiziert er nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Besonderer Bonus ist diesmal eine weitere Vorführung. Ein Polizist wird Krav Maga, eine israelische Kampfsportart, zeigen. Denn im Box-Club wird nicht nur geboxt, es gibt auch Selbstverteidigung für Frauen, MMA und Judo. Und in der Pause wird ein Imbiss und Getränke von den Damen der Box-Clubmitglieder serviert. Das ist im Eintrittspreis von 25 Euro inbegriffen. Einlass ist ab 19 Uhr.

