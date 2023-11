Tierschutz-Streit: Landkreis Gifhorn macht von Hausrecht Gebrauch

Rund 50 Frauen und Männer nahmen an der Diskussionsveranstaltung des Landkreises Gifhorn zum Thema Tierschutz teil, etwa die Hälfte waren Pferdehalter, die andere Hälfte Tierschützer. Mit dabei war auch Dieter Ruhnke, Vorsitzender des Landestierschutzverbandes Niedersachsen.

Es war schon eine außergewöhnliche Diskussionsveranstaltung am Mittwochabend im Rittersaal: Auf der einen Seite rund 25 Pferdehalter, die sich über das Handeln der Amtstierärzte beschwerten, auf der anderen Seite Tierschützer, für die einzig das Wohl der Tiere im Mittelpunkt stand. Mittendrin Landrat Tobias Heilmann, Dr. Ann-Kathrin Mork, Leiterin der Abteilung Veterinärwesen, Dr. Andreas Franzky, Vorsitzender der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, und mittendrin Florian Gommlich, Management-Coach und an diesem Abend Moderator. Dazu zwei Sicherheitskräfte, die sich im Hintergrund hielten, allerdings auch einmal während der zum Teil energischen Debatte eingreifen mussten.

Landkreis Gifhorn lässt Mann nach abfälliger Äußerung vom Sicherheitsdienst aus dem Rittersaal bringen

Das geschah, als der Vorsitzende der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz darüber berichtete, dass Amtstierärzte nicht immer nur Überbringer der guten Nachricht sind, dass es auch schon Fälle gab, da wurden Amtstierärzte mit dem Trecker über den Haufen gefahren oder ermordet. Der Zuhörer kommentierte das mit „cool“, große Teile des Publikums waren empört. Der Teilnehmer wurde wegen einer abfälligen Äußerung durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zur Ruhe angemahnt. Da dies nicht erfolgreich war, wurde er im Rahmen des Hausrechts und auch auf Wunsch des Publikums des Saales verwiesen.

Dass der Landkreis überhaupt einen Sicherheitsdienst hinzugezogen hatte, lag an Hinweisen in den sozialen Medien. Um eine umfangreiche Diskussion zu gewährleisten, wurde die Kapazität auf 50 Personen begrenzt. Nach Äußerungen in den sozialen Medien war jedoch von circa 200 Teilnehmenden auszugehen. Das hätte zur Folge gehabt, eine hohe Anzahl von nicht angemeldeten Personen abzuweisen. Aus diesem Grund und zur Unterstützung der Verwaltung wurden zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes engagiert.

Am Ende der gut zweieinhalbstündigen Diskussion gelang es dann doch, den Streit zu beruhigen. Vor allem ein energischer Appell des Vorsitzenden des Landestierschutzverbandes Niedersachsen; Dieter Ruhnke, und das Schlusswort des Landrats trugen zur Deeskalation bei. „Ich habe den Eindruck, dass das ein guter Anfang war“, sagte Tobias Heilmann. Die Kreisverwaltung stehe für Transparenz und er nehme die Botschaft mit, „dass auch wir uns in dem ein oder anderen Punkt verbessern können.“ Die Verwaltung werde sich weiterhin selbstkritisch mit ihrem Handeln auseinandersetzen. Heilmanns Bitte an die Pferdebesitzer: „Handeln Sie zum Wohle Ihrer Tiere!“ Noch einmal stellte er klar, dass er Angriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Veterinärbehörde nicht dulden werde.

Ähnlich hatte er es bereits zum Auftakt der Debatte formuliert. „Hier im Landkreis dulden wir keine Tierquälerei!“ Dem Landkreis Willkür und Schikane zu unterstellen, weise er auf das Schärfste zurück. Dann übernahm Moderator Gommlich, dessen Spielregeln schon nach kurzer Zeit zerbröckelten. Klar in der Sache, fair in der Person, miteinander, nicht übereinander reden, keine Einzelfälle aus Gründen des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte. Es dauerte nicht lang, und es folgten polemische Fragen von Pferdebesitzern aus Neudorf-Platendorf, aus Brome, Tappenbeck und anderen Orten.

Sie alle zweifelten mehr oder weniger deutlich an der Kompetenz der Amtstierärzte, erhoben Vorwürfe, störten durch Zwischenrufe die Diskussion, bis dem Gifhorner Pferdezüchter Friedrich Sievers der Kragen platzte: Geht es hier um die Amtstierärzte oder um das Wohl der Tiere? fragte der. Er empfahl den Pferdehaltern nachdrücklich einen Sachkundelehrgang in Pferdehaltung und eine Tierpflege nach den anerkannten Leitlinien. Er riet den Betroffenen, den Ball etwas flacher zu halten und sich auch mal an die eigene Nase zu fassen.

Sachlich und ruhig blieb Veterinärin Dr. Ann-Kathrin Mork. Sie erläuterte den Pferdehaltern das Vorgehen der Amtstierärzte. „Wir legen unserer Entscheidung einen strengen Qualitätsmaßstab zugrunde! Das betrifft sowohl Einhaltung von gesetzlichen Mindeststandards und schließt zudem regelmäßige Kontrollen sowohl des Betriebes als auch der dort untergebrachten Tiere ein.“ Wenn ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz angezeigt werde, sei es die Pflicht der Amtsärzte, diesem Fall nachzugehen. Wenn ein Pferd gesund aussehe, gebe es auch keine Anordnungen, werden Missstände vorgefunden, werde angeordnet, schnellstmöglich eine tierschutzgerechte Haltung sicherzustellen. Auch Nachkontrollen werden vorgenommen. Die Fortnahme des Tieres sei dabei die Ultima Ratio, der letzte Lösungsweg.

Vom Tierschutz Isenhagener Land kommt Lob für die Kreisveterinäre

Petra Paeger, Vorsitzende beim Tierschutz Isenhagener Land, berichtete von sehr guten Erfahrungen mit den Veterinären des Landkreises. Sie habe schon im Vorfeld das Gespräch gesucht und stets Hilfe von den Amtstierärzten erhalten. Sie lobte die Arbeit von Dr. Mork und ihrem Team. Der Vorsitzende des Landestierschutzverbandes erklärte, dass diese Diskussionsveranstaltung schon sehr besonders sei. Normalerweise stünden die Veterinäre in der Kritik, wenn sie nicht oder nicht ausreichend handelten. Er sei als mündiger Staatsbürger froh, dass es Verwaltungsbeamte gebe, die das Tierschutzrecht durchsetzen. „Es gibt nicht umsonst so viele Tierschutzvereine“, so Ruhnke.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de