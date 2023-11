Echte Furtwängler Orgel aufpoliert: Großer Klang in Groß Schwülper

Orgelbauer und Intonatauer Udo Feopentow hat in monatelanger Feinarbeit den Klang der Schwülperaner Furtwängler-Orgel näher an den ursprünglichen romantischen Charakter gerückt.

Groß Schwülper Mit einem Konzert in der St.-Nikolaus-Kirche am Sonntag stellt die Gemeinde den Erfolg monatelanger Feinarbeit am denkmalgeschützten Instrument vor.