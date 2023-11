Traditionsbetrieb Braunschweiger Waffenhändler Knappworst investiert am Waller See

Der Braunschweiger Traditionsunternehmen Knappworst, Ausrüster für Jägerinnen und Jäger und Büchsenmacher-Meisterbetrieb seit 1843, verlässt seinen Stammsitz an der Fallersleber Straße und lässt sich im Gewerbegebiet Waller See in der Gemeinde Schwülper nieder. Dort steht dem Waffenhändler ein rund 5000 Quadratmeter großes Grundstück sowie ein Gebäude zur Verfügung. 3,5 Millionen Euro investiert das Familienunternehmen in Aus- und Neubau. Am Mittwoch trafen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Familie zum symbolischen Spatenstich. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt ein Jahr, im Herbst 2024 möchte Geschäftsführer Stefan Knappworst das neue Geschäft eröffnen - inklusive Schusskanal und Schießkino.

Braunschweiger Waffenhändler Knappworst residierte 75 Jahre in der Fallersleber Straße

Nicht nur wegen des Spatenstichs wird diese erste Woche im November für Familie Knappworst unvergessen bleiben. Am Donnerstag feiert der Juniorchef Sebastian Geburtstag, wie auch sein Vater und Großvater Georg, gelernter Büchsenmacher mit Meisterbrief. Und am Freitag feiert die Familie das 180-jährige Bestehen ihres Unternehmens, das seit 75 Jahren ihr Domizil in der Fallersleber Straße in Braunschweig hat.

Für Jägerinnen und Jäger sowie Sportschützen ist Knappworst ein Begriff. Ob Doppelflinte oder Drilling, Bockbüchse oder Kleinkaliber-Matchgewehr, ob Zielfernrohre oder Munition bis hin zum Ansitzsack. Die Auswahl ist eine der größten in der Region zwischen Harz und Heide. Aber auch Naturfreunde, Vogelbeobachter und Outdoorfans schätzen das Angebot von Ferngläsern, Wildtierkameras und Taschenmessern. All das hat künftig Platz in einem 780 Quadratmeter großen Gebäude, das saniert und erweitert wird.

Damit beauftragt ist das Unternehmen Grote. Architekt Michael Busch übernahm die Planung, Projektleiterin Manja Junge. „Ihr neuer Standort soll nicht nur ein Ort sein, in dem man Jagdbekleidung und -ausrüstung findet, sondern auch ein Treffpunkt für Jäger und Naturliebhaber, eine Begegnungsstätte, in der man sich austauschen und Geschichten erzählen kann“, so Junge. Neben den Verkaufsräumen wird es auch einen Werkstattbereich geben. Neben Reparaturen werden auch gebrauchte Waffen aufgearbeitet und für Weiterverkauf vorbereitet.

Während das Gebäude Am Waller See 1, in dem bis 2020 das Reiseunternehmen Werner Tours unterbracht war, modernisiert wird, entsteht nebenan ein 200 Quadratmeter großer Tresorraum nach modernsten Sicherheitsvorschriften, in dem die Gewehre und Pistolen sowie Munition vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. „Die Waffen sind gesichert wie in Fort Knox“, sagt Knappworst. Alle baurechtlichen Auflagen seien in Abstimmung mit dem Landkreis Gifhorn erfüllt worden. Außerdem wurde ein separater Gutachter hinzugezogen. „Das ist schon extrem, muss aber auch sein“, stellt Knappworst klar.

Ebenfalls neu gebaut wird ein 80 Meter langer hauseigener Schusskanal. „Das ist ein großer Vorteil für uns und unsere Kunden“, erklärt Knappworst. So müsse beispielsweise nach Reparaturen niemand zwischen Werkstatt und Schießplatz hin und her pendeln.

Neu ist auch das sogenannte Schießkino: Auf eine acht Meter breite Leinwand können Jagdszenen projiziert werden, beispielsweise eine Wildschweinrotte bei einer Drückjagd. Die Jäger können dann mit einem Lasergewehr anlegen und sehen im Anschluss aufgrund eines roten Punktes, ob und wo sie getroffen haben.

Schon jetzt ein Volltreffer ist die neue Lage direkt an der Autobahn. 75 Jahre residierte Knappworst in der Fallersleber Straße, quasi in der Braunschweiger Innenstadt. Zur Verfügung standen fünf Parkplätze, da wurde es schon mal eng, wenn zwei Jäger im Pick-up auf den Hof fuhren. „Das ist hier ein Unterschied wie Tag und Nacht“, freut sich Stefan Knappworst.

Senior-Chef Georg Knappworst sorgt sich um Braunschweiger Einzelhandel

„Natürlich ist es für die Stadt Braunschweig ein Verlust“, sagt Senior-Chef Georg Knappworst, der das Geschäft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut hat. Aufgrund der Bestimmungen der Alliierten machte er zunächst eine Ausbildung als Werkzeugmacher bei Voigtländer, einst Traditionsunternehmen der Fotoindustrie. Zum Lehrplan gehörte auch Fotografie-Unterricht. Die Ausbildung zum Büchsenmacher holte er später nach, die Liebe zum Fotografieren hegt der 89-Jährige noch immer. Auch am Mittwoch zum Spatenstich kam er mit Fotokamera. Wirklich große Sorgen macht er sich um den Braunschweiger Einzelhandel. Seine Kritik: „Autos sind in der Innenstadt nicht mehr willkommen.“ Wenn dann 5 Prozent der Kunden aus der Stadt und 95 Prozent aus dem Umland kommen, so wie es bei Knappworst der Fall ist, muss eine Lösung her.

Bis die gefunden war, hat es 5 Jahre gedauert. So lang war Stefan Knappworst auf der Suche nach einem Grundstück. „Das ist schon dramatisch, in Braunschweig ein Gewerbegrundstück zu finden“, sagt er. Da half die Gemeinde Schwülper gern. Bürgermeisterin Brigitte Brinkmann: „Wir freuen uns sehr. Wir haben gerne den Bebauungsplan geändert und sind froh, dass sich hier so ein traditionsreiches Unternehmen ansiedelt.“

