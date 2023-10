Zusammenprall mit Pkw: Radfahrer bei Unfall in Kästorf verletzt

Am Dienstagnachmittag hat sich in Kästorf ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Wie die Polizei zu dem Unfall im nördlichsten Ortsteil von Gifhorn in einer Mitteilung bekanntgibt, fuhr gegen 15.05 Uhr eine 58-Jährige mit ihrem VW Tiguan auf der Hauptstraße von Kästorf in Richtung Wagenhoff. Beim Abbiegen übersah sie dann einen 57-jährigen Fahrradfahrer, der den kombinierten Geh- und Radweg in Richtung Kästorf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW Tiguan und dem Radfahrer. Hierbei wurde der 57-Jährige leicht verletzt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de