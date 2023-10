Johnny Cash-Flair im Remmler Hof in Brome

Brome Die Johnny Cash-Revival Band „Cashbags“ tritt am 18. November im Remmler Hof in Brome auf. Der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Den Betreibern des Remmler Hof in Brome ist es gelungen im Rahmen der Serie „KulturZeit“ am 18. November um 20 Uhr die Johnny Cash-Revival Band „Cashbags“ in die Samtgemeinde Brome zu einer etwa zweieinhalbstündigen Live-Show zu holen.

Johnny Cash zählt zu den einflussreichsten Musikern des 20. Jahrhunderts und hatte zu Lebzeiten über eine Milliarde Musikalben verkauft. Seitens Filmstudios aus Hollywood wurde sein Leben mit dem Kinofilm „Walk the Line“ geehrt.

Der mittlerweile verstorbene „Man in Black“ und der Geist seiner Musik leben in den Cashbags weiter: Dabei übernimmt Robert Tyson die Rolle von Johnny Cash, der ihm äußerlich und stimmlich verblüffend nahe kommt. Die aus Coburg stammende Sängerin Valeska Kunath interpretiert dabei seine Ehefrau June Carter Cash im Gesang. Die beiden Frontleute wurden durch eine Begleitband anlehnend an „The Tennessee Three“ begleitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Remmler Hofes.

Tickets für das Konzert sind zum Preis von 28 Euro plus Vorverkaufsgebühr sowie an der Abendkasse für 33 Euro zu erwerben. Der Vorverkauf läuft über www.remmlerhof.de und weitere Stellen.

red

