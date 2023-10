Feuerwehr: Schuppen mit Solar-Dach brennt im Kreis Gifhorn

Seershausen Die Werkstatt steht am Samstagsabend im Vollbrand. Die Meinersener Feuerwehr löscht unter Atemschutz. Die Brandursache ist vorerst unklar.

In der Samtgemeinde Meinersen im Kreis Gifhorn rückte die Feuerwehr zum Brand einer Gartenwerkstatt aus.

Alarm für die Feuerwehren der Samtgemeinde Meinersen im Kreis Gifhorn: Im Ortsteil Seershausen brannte gegen 19.10 Uhr eine etwa 35 Quadratmeter große Gartenwerkstatt neben einem Wohnhaus. Was den Einsatz in der Straße Nieland erschwert, waren Solarthermie-Module auf dem Dach.

Das Satteldach des Schuppens stand beim Eintreffen der Löschkräfte in Vollbrand. Alarmiert wurde die Feuerwehren Seershausen, Ohof und Meinersen mit fast 50 Freiwilligen. Auch der in Ahnsen stationierte Einsatzleitwagen wurde von Ohofs Ortsbrandmeister René Heuer als Einsatzleiter hinzugezogen. Anwohner wiesen die Brandschützer ein.

Feuerwehr rettet Hauptgebäude mit Wasserwand

Die Feuerwehr setzte laut Sprecher Tim Bußmann beim Löschen mit Wasser aus einem nahen Hydranten zwei Atemschutz-Trupps für Innen- und Außenangriffe ein. Zudem galt es, mit einer sogenannten Riegelstellung mit viel Wasser das Hauptgebäude auf dem Anwesen vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen, was gelang. Gegen das Feuer in der Werkstatt nahmen die Löschkräfte die Solar-Module ab, um an Glutnester im Dachgebälk heranzukommen. Auch die Innenvertäfelung musste für diesen Zweck entfernt werden.

Angaben zu Schadenhöhe und möglicher Brandursache durch die Polizei liegen noch nicht vor.

Der Beitrag wird aktualisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de