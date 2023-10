Gemischter Chor „JustSing“ ersingt 1000 Euro für den guten Zweck

Weyhausen Das Benefizkonzert in der Auferstehungskirche in Weyhausen war gut besucht. Die Pink Dragon Wolves und die AllerHerzen stellten sich vor.

Das erste Benefizkonzert des gemischten Chores JustSing war ein großer Erfolg. Veranstaltungsort war die Auferstehungskirche in Weyhausen, die die Ev.-luth. Kirchengemeinde dem Chor freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte.

Mit viel Engagement und Spaß hat „JustSing“ Gospel- und Popsongs mit dem Chorleiter Paul Schaban einstudiert. Das Publikum in der vollbesetzten Kirche ließ sich von dem Spaß und der Freude des Chores schnell anstecken. Für bewegende Momente sorgten die Vorstellung der Pink Dragon Wolves und der AllerHerzen Weyhausen. Die Pink Dragons sind Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind und gemeinsam erfolgreich an Drachenbootrennen teilnehmen. Die AllerHerzen nähen Herzkissen, die an das Klinikum Wolfsburg zur Weitergabe an frisch operierte Brustkrebspatientinnen verschenkt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Gemischten Chores.

Der Erlös des Getränkeverkaufs wird gespendet

Neben dem Chorgesang gab es zwei sehr schöne Soloauftritte von drei Chormitgliedern. Maren Schaefer sang zwei eigene Songs und begleitete sich dabei an der Gitarre. Elena Malutina und Kyrylo Smirnov sangen im Duett ein ukrainisches Liebeslied. Für das leibliche Wohl in Form von Getränken sorgte der Jugendkreis Weyhausen. Den Erlös aus dem Verkauf spendete der Jugendkreis an die Pink Dragon Wolves und die AllerHerzen Weyhausen.

Die nächsten Auftritte von JustSing sind am 10. Dezember um 18 Uhr in der SB-Werkstatthalle in Weyhausen und am 17. Dezember um 18.30 in der Weyhäuser Kirche.

