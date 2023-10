Wellnesskur für Gifhorns Weihnachtsmarkt 2023

Gifhorn Die Stadt feilt an Atmosphäre und Programm der Adventsmeile. Die Wirtschaftsförderung als Ausrichter ist raus. Diese Neuerungen sollen Erfolg bringen.

Der Gifhorner Weihnachtsmarkt kehrt 2023 in die Mitte der Fußgängerzone zurück (Archivfoto).

Die Stadt Gifhorn unternimmt einen neuen Anlauf für den Weihnachtsmarkt. Nach durchwachsenem Erfolg verschiedener Konzepte in den vergangenen Jahren kehrt die Budenmeile in der Adventszeit 2023 vom Marktplatz zurück in die Mitte der Innenstadt. Das teilte Stadt-Sprecherin Annette Siemer auf Anfrage mit: „Der Weihnachtsmarkt 2023 erstreckt sich im Bereich der Fußgängerzone von Ceka bis zu Schütte.“

Zudem hat die zuletzt zuständige Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wista zumindest die Federführung abgegeben. Die große Vorstellung des neuen Programms soll am 6. November Kultur-Fachbereichsleiterin Serina Hoffmann aus dem Rathaus mit Bürgermeister Matthias Nerlich bestreiten zusammen mit „weiteren an den Planungen beteiligten Akteuren“.

Verlässliche Öffnungszeiten, bei Aktionen verlängert

Eröffnet wird der Gifhorner Weihnachtsmarkt am Mittwoch, 29. November, vor dem ersten Adventssonntag. Letzter Tag soll dann der Sonnabend vor Heiligabend sein, also der 23. Dezember. Fest stehen bereits die Öffnungszeiten für die Budenmeile: Täglich von 11 bis 20 Uhr. Für die geplanten Sonderveranstaltungen kann es dann auch mal bis 22 Uhr gehen.

Neue Attraktionen, aber wohl keine Rückkehr der Eisbahn

Was genau sich die Stadt zusammen mit den Marktbeschickern vorgenommen hat, halten die Veranstalter noch unter der Decke. Sprecherin Siemer versprüht allerdings bereits Vorfreude: „Die Besucher können sich auf verschiedene Weihnachtsmarkt-Events freuen, die es so in Gifhorn noch nicht gegeben hat.“ Die jahrelang erfolgreiche Eisbahn steht allerdings offenkundig nicht mehr auf der Liste.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de