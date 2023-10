Lions Club unterstützt Gifhorner Kinderschutzbund mit 5500 Euro

Vertreter des Lions Club Gifhorn überreichten dem Vorstand des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Gifhorn einen Spendenscheck in Höhe von 5500 Euro für den Bau einer Skater-Anlage. Der Lions Club Gifhorn unterstützt seit vielen Jahren die Errichtung und den Ausbau des Mehrgenerationenhauses. Die Ehrenämtler stellten nicht nur Geld aus dem jährlichen Benefizkonzert zur Verfügung, sie legten auch selbst Hand an. Bereits mehrfach wirkten sie in den zurückliegenden Jahren konkret beim Ausbau mit. Das berichtet der Club in einer Pressemitteilung.

Das 13. Lions-Familien-Benefizkonzert am 3. September in der Gifhorner Stadthalle war fast ausverkauft. „Durch den Hauptsponsor, die Volkswagen AG, sowie mit Unterstützung zahlreicher Gifhorner Firmen konnten 8156 Euro an Spenden verbucht werden. Zweidrittel der Summe gehen an den Kinderschutzbund“, berichtet Alexander Michel, Schatzmeister des Lions Fördervereins.

Der Skatepark ist inklusiosfähig gestaltet

„Mit unserer diesjährigen Spende wollen wir die wichtige Arbeit des Kinderschutzbundes in Gifhorn und hier besonders den Bau der Skater-Anlage unterstützen“, betont Dirk Reuß Präsident des Lions Club Gifhorn. Gemeinsam mit Alexander Michel und dem Clubmaster Reinhard Jung überbringt er einen Spendenscheck über 5500 Euro an Claudia Klement und Heidi Dudel, vom Vorstand des Kinderschutzbundes Gifhorn.

Klement berichtet: „Der Kinderschutzbund investiert insgesamt 480.000 Euro in den Bau des neuen Skateparks an der Flutmulde. Der Platz ist täglich kostenfrei zugänglich und inklusionsfähig gestaltet.

