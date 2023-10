„Gut sehen und sichtbar sein“: Licht-Test beginnt in Gifhorn

Seit nun mehr 67 Jahren ist der „Licht-Test“ bundesweit ein Garant für die Sicherheit auf deutschen Straßen, da ungefähr ein Viertel der Autos mit fehlerhafter Beleuchtung durchs Land fahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Kraftfahrzeuginnung zu Gifhorn.

Unter der regionalen Schirmherrschaft von Landrat Tobias Heilmann, präsentierten Michael Neuburger von der Kfz-Innung und Thomas Böker von der Kreisverkehrswacht die diesjährige „Licht-Test-Plakette“.

Den regionalen Verbund von Organisationen, die sich der Sicherheit auf den Straßen unseres schönen Landkreises widmen, fühlen wir uns als Kreisverwaltung besonders verpflichtet, so der Landrat.

Beginnend am 1. Oktober, können Autofahrerinnen und Autofahrer die Beleuchtungsanlage an Ihren Fahrzeugen kostenlos in den Meisterbetrieben der Kfz-Innung überprüfen lassen. „Sollten im Zuge dieser Überprüfung kleinere Mängel diagnostiziert werden, so würden die dann auch meistens sehr unbürokratisch und kostengünstig behoben“, so Michael Neuburger.

Die Allianz für mehr Verkehrssicherheit im Landkreis Gifhorn habe in der Vergangenheit übrigens auch schon bundesweit für Aufsehen gesorgt, merkt Thomas Böker von der Kreisverkehrswacht an. So gab es im Jahr 2018 den begehrten „blauen Kaligraphen“ der einmal jährlich vom Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes ZDK verliehen wird.

Wie kommt man in den Genuss der Sicherheitsprüfung?

Was muss die Autofahrerin, der Autofahrer nun tun um in den Genuss der Sicherheitsprüfung zu kommen? Eigentlich nicht viel sind sich die Experten einig. „Entweder Termin telefonisch oder online bei der Kfz-Meisterwerkstatt vereinbaren oder im Zuge des jetzt anstehenden Räderwechsels einfach mit beauftragen, dann läufts!“

Genauso macht es auch Gifhorns Landrat. „Unser Fuhrpark wird dieses Angebot selbstverständlich wieder annehmen“, ergänzt Tobias Heilmann abschließend.

Zusätzlich zum Motto „Gut sehen und sichtbar sein“ werden unter allen Teilnehmern auch noch lukrative Preise, wie beispielweise ein nagelneuer Dacia Duster verlost, weiß Michael Neuburger von der Kfz-Innung. „Teilnahmescheine liegen in unseren Kfz-Meisterbetrieben aus. Einfach ein Bild von sich und der aktuellen Licht Test Plakette posten und schon sind sie dabei!“

Übrigens wird es im Laufe der diesjährigen Kampagne noch die eine oder andere Aktion im Landkreis Gifhorn geben, lassen die drei Initiatoren durchblicken.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de