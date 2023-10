Gifhorn Das Geldhaus kauft Investor Acribo die sanierte Immobilie für 15 Millionen Euro ab und bündelt die vier Stadt-Filialen in einem Kompetenz-Center.

Projekt Nexus Gifhorns altes Posthaus am Bahnhof wird neue Sparkasse

Die zwischenzeitlich zähe Suche nach einer Nachnutzung für die alte Hauptpost in der Gifhorner Bahnhofstraße hat ein überraschendes, aber vielversprechendes Ende gefunden. Die Sparkasse Celle Gifhorn Wolfsburg bündelt an dem Standort alle Stadt-Filialen und das bisherige Immobiliencenter in einem zentralen Kompetenz-Center.

Das Geldinstitut wird die 1600 Quadratmeter Fläche aber nicht von Immobilien-Investor Thorsten Kröger kaufen. Vielmehr erwirbt eine Sparkassen-Gesellschaft das sanierte Objekt von Krögers Firma Acribo für 15 Millionen Euro. Das Gifhorner Katasteramt wird wie im Mai angekündigt zweiter Hauptnutzer, mietet seine 600 Quadratmeter plus Archivkeller dann aber vom künftigen Eigentümer. Die Behörde zieht Ende 2024 ein, die Sparkasse selbst Mitte 2025. Baustart nach Plänen des Hannoverschen Architekturbüros Seeberger Walenta ist in den nächsten Tagen.

