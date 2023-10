78 km/h zu schnell: Raser überholt Gifhorner Polizei auf B4

Gifhorn Die Gifhorner Polizei hat am Wochenende mehrere Autofahrer im Landkreis aus dem Verkehr gezogen. Es ging um Geschwindigkeiten und Drogen.

Am Wochenende haben Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn im gesamten Landkreis Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In allen Fällen ging es um Autofahrten.

Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, rief ein Zeuge die Polizei: Das Auto vor ihm sei mehrfach über die Mittellinie und auf den Grünstreifen gefahren. Die Beamten der Polizei in Brome trafen den Autofahrer wenig später in der Bahnhofstraße und kontrollierten den 30 Jahre alten Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Daraufhin wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Ebenfalls am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, wurden Beamte der Gifhorner Polizei auf der Bundesstraße 4 von einem Mercedes-Benz CLS überholt. Da der Wagen anschließend weiter stark beschleunigte, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Dabei stellten sie eine deutliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit fest. Nach Abzug der Toleranz war der Mercedes-Benz noch 78 km/h zu schnell. Die Beamten leiteten gegen den 36-jährigen Fahrer ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.

Meiner Polizei ertappt zwei Autofahrer unter Betäubungsmittel-Einfluss

Wenig später, kurz nach Mitternacht, kam Beamten der Polizei aus Meine in Schwülper ein schwarzer BMW entgegen. Auch dieses Auto war augenscheinlich zu schnell. Die Beamten wendeten und stoppten das Auto. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Das Messgerät zeigte als Ergebnis 0,92 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel – ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet.

Am Sonntagnachmittag kontrollierten andere Beamte der Polizei Meine in Wedelheine einen weiteren Autofahrer. Auch bei dem 25-Jährigen bestätigte ein Schnelltest den Verdacht auf Betäubungsmittel. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

red

