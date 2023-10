Samtgemeinde Isenbüttel sucht eine neue Schiedsperson

Bianca Mink, Detlef Wiegmann und Hans-Joachim Rieke vor dem Rathaus in Isenbüttel (v.l.n.r.).

Eine Schiedsperson schlichtet viele bürgerlich-rechtliche Streitigkeiten. Das sind vor allem Streitigkeiten zwischen Nachbarn oder Bekannten, zum Beispiel über Behauptungen, die eine von zwei Seiten aufgestellt hat oder Sachen, die der oder die eine getan oder unterlassen hat.

„Für bestimmte Streitigkeiten müssen Bürgerinnen und Bürger sogar zum Schiedsamt gehen, bevor Sie vor Gericht eine Klage erheben können. Dazu zählen das Nachbarrecht, Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre und einige Ansprüche aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.“, weiß Bianca Mink, stellvertretende Fachbereichsleiterin für Bürgerservice, Ordnung und Brandschutz und erste Ansprechpartnerin für die Schiedsmänner und -frauen der Samtgemeinde Isenbüttel. „Unter bestimmten Voraussetzungen werden die Schiedspersonen sogar im Strafrecht tätig.“, ergänzt Mink.

Hans-Joachim Rieke hat seine Tätigkeit als Schiedsmann in der Samtgemeinde Isenbüttel aus privaten Gründen beendet. Vorerst wird damit Detlef Wiegmann alleine für die Fälle der Samtgemeinde eingesetzt, da auch der dritte Schiedsmann, Thorsten Schöne aus Vollbüttel, sein Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt hat. Ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin wird derzeit noch gesucht.

Interesse an dem Amt kann bis zum 24. November bekundet werden

Bei Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit können sich Menschen unter bestimmten Voraussetzungen (siehe unten) schriftlich bis zum 24. November bei der Samtgemeinde Isenbüttel, Fachbereich II, Gutsstraße 11, 38550 Isenbüttel, gerne auch per Email an schiedsamt@isenbuettel.de melden.

Auskünfte zum Schiedsamt und zum Verfahren erteilt Bianca Mink telefonisch unter der Telefonnummer (05374)8823.

Folgende persönliche Voraussetzungen sollte die Schiedsperson für dieses Ehrenamt mitbringen: Alter zwischen 30 und 70 Jahre,

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter, Wohnsitz in der Samtgemeinde Isenbüttel, Hohe Einsatzbereitschaft und Umsicht bei der Ausübung dieser sensiblen Tätigkeit, Geduld und ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen, Verpflichtung zur absoluten Verschwiegenheit.

