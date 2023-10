Die B 244 bei Parsau wird ab Montag voll gesperrt

Die Baumaßnahme in Parsau soll Ende Januar 2024 abgeschlossen sein.

Verkehrsteilnehmer auf der B 244 müssen sich ab dem 16. Oktober auf Einschränkungen einstellen. Grund dafür ist die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Parsau. Hierfür wird eine Vollsperrung der B 244 in der Ortsdurchfahrt Parsau eingerichtet. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Die Baumaßnahme wird in drei Abschnitten realisiert. Der erste Abschnitt beginnt am 16. Oktober, umfasst die Strecke zwischen „Hinter den Höfen“ und „Ackerende“ und wird voraussichtlich Ende Januar 2024 fertiggestellt. Anschließend werden die beiden Abschnitte „Ackerende“ bis „Bergfelder Straße“ sowie „Bergfelder Straße“ bis Ortseingang Ahnebeck (Höhe Kornblumenweg) umgesetzt. Das Ende der gesamten Maßnahme ist für den Herbst 2024 geplant, so die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Der Linienverkehr wird aufrechterhalten

Der Linienverkehr wird während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten und die örtlichen Geschäfte bleiben eingeschränkt erreichbar. Direkt betroffene Anwohner werden durch die Baufirma informiert.

Fast zeitgleich startet ab dem 23. Oktober die Fahrbahnsanierung zwischen Croya und Brome. Die Sanierung wird ebenfalls in drei Bauabschnitte (1. Bauabschnitt: Croya-Wildgehege; 2. Bauabschnitt: Wildgehege-Zicherie; 3. Bauabschnitt: Zicherie-Brome) aufgeteilt.

Aus Richtung Kunrau kommend bleibt eine Zufahrt nach Zicherie immer möglich. Zufahrten aus den Richtungen Croya, Brome und Tülau sind eingeschränkt möglich, abhängig vom jeweiligen Bauabschnitt. Hierfür sind die dortigen Hinweisschilder zu beachten. Der Linienverkehr in Zicherie wird trotz der Sperrung aufrechterhalten. Die Bautätigkeiten der Fahrbahnsanierung werden voraussichtlich Ende November abgeschlossen, berichtet Cristina Rochlitz von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Die Kosten der Baumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 3,62 Millionen Euro

Die Kosten beider Teilmaßnahmen betragen zusammen 3,62 Millionen Euro. Davon trägt der Bund 2,94 Millionen Euro, die Gemeinde Parsau für die Nebenanlagen 648.000 Euro und 36.000 Euro die LSW für Versorgungsleitungen.

Für beide Baumaßnahmen wird eine großräumige Umleitung ab Rühen über die L290 bis WOB-Vorsfelde, L291 bis Barwedel, dann weiter auf der B248 bis Brome über Ehra – und umgekehrt eingerichtet.

