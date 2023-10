Waltrauds Nähstube ist in Parsau mittlerweile eine Institution

Parsau Waltraud Winter betreibt seit zehn Jahren eine Nähstube in Parsau. Mittlerweile bietet sie auch Nähkurse und Workshops an.

Seit genau zehn Jahren gibt es Waltrauds Nähstube gegenüber der Alten Schule in Parsau. In diesen Jahren hat sich diese Einrichtung zu einer Institution entwickelt, die zum Bild des Ortes gehört. Im August 2013 verließ die Schwäbin Waltraud Winter ihre Heimat und zog in den Norden – der Liebe wegen. Sie kam mit der festen Absicht, sich als Schneiderin selbstständig zu machen, wie sie es in ihrer Heimat gewesen ist.

Sie fand nach einigem Suchen geeignete Räume, die sie anmietete und nach fünf Jahren komplett renovierte und ergänzte. Ihr Kundenstamm wuchs stetig. Waltraud Winter erklärt im Gespräch: „Die Nachfrage nach Taschen aller Art, Körbchen und Turnbeuteln mit individuellen Aufschriften wuchs rasant, sodass ich mir eine Strickmaschine zulegte, um allen Kundenwünschen gerecht zu werden.“ Die Freude an ihrer kreativen Arbeit sieht man ihr an und sie betont auch, dass sie gern immer neue Ideen entwickelt und mit handwerklichem Geschick umsetzt.

Ein zusätzlicher Raum, der sich an die Nähstube anschließt, bietet Platz für eine Kaffeerunde, aus der sich ein regelmäßiger Seniorentreff entwickelt hat. Auch für Nähkurse und Workshops bietet dieser Raum den passenden Rahmen. Waltraud Winter fühlt sich inzwischen in Parsau zuhause und freut sich auf ein weiteres Jahrzehnt kreativer Tätigkeit.

