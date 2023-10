20 Verletzte nach Buscrash? Rettungskräfte üben in Müden

Großalarm in der Gemeinde Müden: Ein Radlader kollidierte am Freitag gegen 18.30 Uhr mit einem Linienbus, der daraufhin umstürzte. Mehr als 20 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. So war zunächst die Einsatzbeschreibung für etliche Rettungskräfte aus der Region. Doch der Alarm stellte sich als Übung heraus.

Jela Kube stiftet Bus für Blaulicht-Übung in Müden

Die Feuerwehr aus Müden-Dieckhorst, Flettmar und Meinersen sowie Rettungskräfte des DRK Gifhorn, des Malteser-Hilfsdienstes aus Braunschweig, der Kreisbereitschaft Gifhorn Nord und Süd, der Rettungsdienst Haerting aus Brome und der gruppenorganisatorische Leiter Rettungsdienste waren mit mehr als 40 Fahrzeugen vor Ort, um den Ernstfall zu proben.

Mit schwerem Rettungsgerät drangen die Einsatzkräfte in den Bus ein und brachten die Verletzten nach draußen. An der provisorischen Ablagestelle in einer Halle wurden die Opfer erstversorgt, nach der Schwere ihrer Verletzungen kategorisiert und übungsweise in Kliniken gebracht.

Zum Glück war es am gestrigen Freitagabend eine Übung. Die Firma Jela Kube hatte einen ausrangierten Bus zur Verfügung gestellt, der demnächst verschrottet werden soll. „Die Firma kam auf uns zu und fragte, ob wir damit eine Manv-Übung (Anm. d. Red.: Massenanfall an Verletzten) durchführen wollen“, erklärte Feuerwehr-Pressesprecher Carsten Schaffhauser.

„Wir freuen uns immer, wenn die Bevölkerung mitdenkt“, dankte er für das Angebot. Die Großübung wurde von etlichen Führungskräften beobachtet, per Kamera und von einer Drohne gefilmt. Der Einsatz wird im Nachhinein analysiert. Zahlreiche weitere Einsatzkräfte sahen sich die Übung an.

