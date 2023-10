Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg fördert Grundschule Wesendorf 

Mit sehr viel Spaß und enorm hoher Begeisterung absolvierten insgesamt 79 Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen der Grundschule in Wesendorf ihren ganz persönlichen Ernährungsführerschein. Möglich gemacht hat dies erneut eine Förderung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Unter fachkundiger Anleitung von Elke Meier-Knoop sowie in Kooperation mit dem Bundeszentrum für Ernährung ist es mittlerweile der fünfte Durchlauf an der Wesendorfer Grundschule. „Das Format hat sich glücklicherweise bewährt und ist zum festen Bestandteil des Unterrichts in unseren dritten Klassen geworden“, sagt Lehrerin Christine Melzer.

Ein erfolgreiches Konzept mit vielen Mehrwerten für die Kinder

Die Schülerinnen und Schüler lernen spielerisch den Umgang mit Lebensmitteln und sammeln ihre ganz persönlichen Erfahrungen: Egal ob schneiden, schälen, rühren, kosten oder gemeinsames Essen – dies alles sind die Erfolgsfaktoren des Projektes. Der Ernährungsführerschein ist ein fertig ausgearbeitetes Unterrichtskonzept, bei dem der praktische Umgang mit Lebensmitteln und Küchengeräten im Mittelpunkt steht. „In sechs bis sieben Doppelstunden bereiten die Schülerinnen und Schüler leckere Salate, Quarkspeisen und andere kalte Gerichte zu. Dabei lernen sie mit Lebensmitteln umzugehen“, fasst Hauswirtschaftsmeisterin Elke Meyer-Knoop zusammen.

Christoph Treichel, Direktor der Region Gifhorn, zeigt sich begeistert vom Enthusiasmus der angehenden Profi-Köche: „Es ist wieder einmal herzerfrischend, den Schülerinnen und Schülern bei diesem Kurs über die Schulter zu schauen und zu sehen, wie stolz sie über den Ernährungsführerschein sind. Im Übrigen finde ich es überragend, dass die Grundschule am Lerchenberg dieses Format nun schon seit einigen Jahren anbietet. Ich bin überzeugt, dass mittels des Ernährungsführerscheins viel Positives auch in den heimischen Küchen Einzug hält.“ Kein Führerschein ohne Prüfung: Neben den praktischen Inhalten, wie „lustige Brotgesichter“, „kunterbunte Nudelsalate“ oder „knackiger Gemüsespaß“ steht allen noch die Abschlussprüfung inklusive Tischknigge bevor – erst dann werden die Ernährungsführerscheine verteilt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de