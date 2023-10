Gifhorn Die Kinderbuch-Autorin Alexandra Wagner begeistert mit ihrer Lesung die Kinder der Gebrüder-Grimm-Schule in Gifhorn.

Kinderbuch-Autorin Alexandra Wagner fällt fast vom Stuhl – natürlich nur zur Belustigung der Kinder, für die sie in der Gebrüder-Grimm-Schule vorgelesen hatte.

Die „Magische Welt der Dinge“ in Gifhorns Gebrüder-Grimm-Schule

Gespannt lauschen, gemeinsam lachen, Fragen stellen und herumtoben hieß es für die Kinder der Gifhorner Gebrüder-Grimm-Schule bei der Lesung von Alexandra Wagner. Die Autorin hatte den Dritt- und Viertklässlern aus „Antons geheime Reise mit Paul Pulli“ vorgelesen, dem ersten Band ihrer Kinderbuchreihe „Magische Welt der Dinge“. Darin reist Anton mit dem Superhelden Paul Pulli zu den Entstehungsorten unserer Bekleidung und erfährt, dass Herstellung und Arbeitszustände in der Bekleidungsindustrie manchmal ziemlich umwelt- und gesundheitsschädlich sowie unfair sein können.

Denn die Reihe verpackt Wissen über Umwelt, Nachhaltigkeit und Lieferketten als„actionreiches Superhelden-Abenteuer“. So sensibilisiert sie die kleinen Leserinnen und Leser für den Schutz unserer Erde und Fairtrade. „Wir haben uns bewusst für eine Lesung aus diesem Buch entschieden, da hier Leseförderung mit Wissensvermittlung verbunden wird. Es passt thematisch optimal zur Fairen Woche, die für uns den Auftakt für einen tieferen Einstieg in die Themen faire Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit und Verantwortung darstellt. Im Nachgang an die Lesung werden wir dies fachübergreifend im Unterricht behandeln“, berichtete Konrektorin Dagmar Melchert.

Die Kinder tauchten bereits während der Lesung tief ins Thema ein. Wie kommt Mikroplastik aus unserer Kleidung in die Meere? Wieso ist es umweltfreundlich, gebrauchte Klamotten von Geschwistern zu tragen? In Fragen und Gesprächen setzen sich die Kinder lebensnah mit „Fast Fashion“ und nachhaltiger Bekleidung auseinander. Auch der Spaß kam nicht zu kurz. Die amüsant geschriebene Geschichte sorgte für viele Lacher. Bei den actionreichen Bewegungseinlagen waren die Kinder eifrig dabei. Am Ende der Lesung befühlten die Kinder sogar noch echte Baumwollblüten. „Eine rundum gelungene Veranstaltung. Hierbei gilt besonderer Dank der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, der Gmyrekstiftung und dem Förderverein der Gebrüder-Grimm-Schule. Sie haben als Sponsoren diese inspirierende Lesung für die Kinder möglich gemacht“, betont Dagmar Melchert. red

