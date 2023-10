Neue Ausstellung im Helios Klinikum Gifhorn ist gestartet

Seit Ende September können Besucherinnen und Besucher und Patientinnen und Patienten wieder eine neue Kunstausstellung im Helios Klinikum Gifhorn bewundern. Der Künstler Rainer Michalek zeigt verschiedene Motive aus Öl gemalt im Eingangsbereich des Krankenhauses.

Michalek, geboren im niedersächsischen Lengede und ursprünglich gelernter Raumausstatter, stammt nicht aus einer Künstlerfamilie, sondern entdeckte seine Freude an der Kunst in der Schule, wo er zu den Besten des Fachs gehörte. Zeichnen mit Bleistift oder Tinte sei zu dieser Zeit seine Leidenschaft gewesen. Im Anschluss an die Schule folgte schließlich eine Ausbildung zum Raumausstatter, nebenher baute er als Modellbauer Schiffe. Doch als dieses Hobby schlussendlich zu zeitintensiv wurde, begann er damit, Aquarelle zu malen. Danach folgte die Ölmalerei – und bei dieser ist er geblieben.

Zu seinen Motiven zählen Schiffe, das Meer, Burgen oder Ostseelandschaften. „Aber auch Heidelandschaften und Windmühlen habe ich schon auf Leinwand gebracht“, berichtet Michalek. „Wenn ich Motive sehe, die mir gefallen, male ich sie. Einen Lehrgang auf einer Kunsthochschule habe ich allerdings nie belegt, bei Fragen oder Tipps, wende ich mich immer gerne an andere Künstler aus der Branche.“ Noch bis zum Jahresende haben Besucher und Patienten die Möglichkeit, die Kunstwerke von Rainer Michalek im Klinikfoyer anzuschauen.

