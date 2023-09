Solawi Aller/Oker startet durch in die Saison 2024/25

Den Kinostart des Dokumentarfilms „Das Kombinat“ nimmt die Solidarische Landwirtschaft Aller/Oker (Solawi) zum Anlass, um auf diese besondere Form des Obst- und Gemüseanbaus aufmerksam zu machen. Nadja und Martin Rautenberg betreiben seit 2019 in Langenklint eine Solidarische Landwirtschaft. Nach einem schwierigen Jahr 2022, bei der die Dürre für erhebliche Ernteeinbußen sorgte, will das Aller/Oker-Team nun druchstarten in die Saison 2024/25. Ziel sei es, auf jeden Fall wieder deutlich über 100 Mitglieder für die solidarische Landwirtschaft zu begeistern.

Zuletzt waren es 80 Mitglieder, die mit monatlichen Beiträgen die Arbeit auf dem Hof finanzieren und dafür wöchentlich Kisten mit Gemüse bekommen. Doch nicht nur das: Mit Gründung der Hofmanufaktur gibt es beispielsweise auch Portulak-Pesto, Rote-Beete-Pesto oder Mizuna-Pesto. In diesen Tagen haben Nadja Rautenberg und Helfer Apfelrotkohl eingekocht, zuvor waren es dank reicher Ernte Tomaten für ein leckeres Sugo. Die Solawi Aller/Oker verteilt ihr Gemüse über Depots in der Region Celle, Gifhorn und Wolfsburg.

Ab Sonntag sind Nadja und Martin Rautenberg auf Kinotour. Ab 19 Uhr ist im Kinocenter Gifhorn der 90-minütige Dokumentarfilm „Das Kombinat“ zu sehen, der in dieser Woche bundesweiten Kinostart hatte. Ein Filmteam hat über neun Jahre Deutschlands größte Solidarische Landwirtschaft „Das Kartoffelkombinat“ bei München begleitet. Gegründet als landwirtschaftliche Genossenschaft, liefert das Kartoffelkombinat Obst und Gemüse an rund 3000 Haushalte. Gewirtschaftet wird nach dem Bedarf der Mitglieder, nicht nach Profit. Zudem soll das Projekt faire Löhne für alle am Produktionsprozess Beteiligten generieren. Finanziert wird dies in Form einer Genossenschaft, deren Mitglieder einen Mitgliedsbeitrag zahlen und ihre Gemüsekisten an einer der Verteilstellen in München und Umgebung abholen.

Direkt im Anschluss an den Film werden Martin und Nadja Rautenberg ihre Solidarische Landwirtschaft vorstellen und für alle Fragen rund um die Mitgliedschaft für 2024 und den Hof zur Verfügung stehen. Mit ihrem Foodtruck stehen sie am Montag ab 18 Uhr auf dem Hof Behn in Westerbeck, der einjähriges Bestehen feiert.

Alle aktuellen Termine und Informationen zur Solawi-Kinotour auf der Internetseite www.solawialleroker.de/kinotour

4. Oktober, 19 Uhr: „Das Kombinat“ im Kinocenter Gifhorn

12. Oktober, um 17 Uhr: „Das Kombinat“ im Delphin Palast Wolfsburg

30. Oktober, 18 Uhr: „Ernte teilen“ – Kino im Heu auf dem Hof Röhl in Tiddische

17. November, 18 Uhr: „Ernte teilen“ im DGH Ahnsbeck

23. November, 19.30 Uhr: „Das Kombinat“ im Hallenbad Wolfsburg

19. Januar, 18 Uhr: „Ernte teilen“ im Kompetenznetzwerk Müden (Aller)

