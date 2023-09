Naturbewusstsein Streuobstwiesenfest in Hillerse begeistert mehr als 150 Besucher

Die 150 Besucher des letzten Streuobstwiesenfestes aus dem Jahr 2019 konnten in diesem Jahr bei schönstem Spätsommerwetter getoppt werden. Auf dem naturnah umgestalteten Gelände der Hillerser Aufzuchtteiche konnten die zahlreichen Besucher an einer Begehung unter der Führung von Naturschutzbeuftragtem Jens Fieser, einer Fotodruckaktion mit einem kapitalen Hecht, einem Wissensquiz rund um die Tierwelt in den Hillerser Wäldern oder anglerischen Wurfübungen teilnehmen.

Hillerser Angler und Jäger organisierten den „Tag der Streuobstwiese“ gemeinsam. Foto: ASV Hillerse

Geladen hatten die Hillerser Angler zum zweiten „Tag der Streuobstwiese”. Viele Familien aus dem gesamten Landkreis Gifhorn nutzen den Tag für einen interessanten Ausflug mit ihren Kindern. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad reisten sie an und erlebten einen kurzweiligen Tag bei bestem Wetter, vielen Infostationen rund um Natur und das Angeln sowie kulinarischen Köstlichkeiten.

Der Naturschutzbeauftragte des ASV, Jens Fieser dazu: „Dass so viele Familien den Tag nutzen, macht uns sehr froh. Nur so kann man Menschen in frühen Jahren für die Besonderheiten der Natur sensibilisieren und ein zukünftiges Naturbewusstsein prägen”.

Philipp Raulfs besucht das Streuobstwiesenfest

Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden des SV Hillerse mit Landtagsabgeordnetem Philipp Raulfs und kapitalem Hecht. Foto: ASV Hillerse

Auch der Landtagsabgeordnete und Hillerser Bürgermeister Philipp Raulfs ließ es sich nicht nehmen, den Hillerser Anglern einmal mehr einen Besuch abzustatten und den Natur- und Umweltschutzaktionen rund um Hillerse eine Würdigung zu erweisen.

Der Tag wurde auch in Kooperation mit der Hillerser Jägerschaft, vertreten durch Arne Müggenburg, durchgeführt. Mit einem umfangreichen Portfolio der präparierten Tierwelt führte Müggenburg eine gut besuchte Quizstation. Bekannte und unbekannte Bewohner der Wiesen, Wälder und Flußniederungen rund um Hillerse mussten erkannt und zugeordnet werden. Die Geschichten rund um die Tierwelt erstaunten so manchen Besucher, egal ob groß oder klein.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de