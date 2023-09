Stadt Gifhorn will Vertrag mit Restaurant La Piazza verlängern

Gifhorn Fans der italienischen Küche in Gifhorn dürfen sich freuen: Die Stadt Gifhorn will den Mietvertrag mit dem Betreiber des La Piazza verlängern.

„Pizza, Pasta, Muscheln und eine Atmosphäre wie am Mittelmeer“ verspricht das La Piazza am Gifhorner Marktplatz. Daran soll sich auch in den nächsten fünf Jahren nichts ändern. Die Stadt Gifhorn will den Mietvertrag mit den Restaurantbetreibern Luciano Papavero und Caivano Rocco für fünf Jahre verlängern.

Sanierung des Gifhorner Rathauses erst in den kommenden Jahren

Die Stadt hatte den bisherigen Vertrag mit zweijähriger Laufzeit angelegt. Demnach endet das Mietverhältnis zum 31. 12. 2023 beziehungsweise spätestens, wenn umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Rathaus starten. Da die jedoch in den kommenden Jahren noch nicht absehbar sind, kommt die Stadt nun dem Wunsch der Betreiber nach, einen Fünf-Jahres-Mietvertrag anzubieten.

Das ist ganz im Sinne der Papavero + Rocco GbR unter der das Restaurant ab 1. Januar firmiert. Die Betreiber hatten sich Planungssicherheit gewünscht. Mit einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende der Laufzeit haben sie sich vorab einverstanden erklärt, berichete die Verwaltung. Sollte keine Vertragspartei von der Kündigung Gebrauch machen, verlängere sich der Mietvertrag jeweils um ein weiteres Jahr.

Restaurant-Betreiber wollen weiter investieren

Wie es hieß, wollen die Betreiber weiter in das Restaurant investieren. Deshalb sei die Planungssicherheit wichtig. „Die Stadt freut sich darüber und ist froh“, hieß es aus Reihen der Verwaltung. Die Empfelung des Ausschusses war einstimmig. Am Montag entscheidet der Rat der Stadt endgültig.

