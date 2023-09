In einem sechsmonatigen Verkehrsversuch will die Stadt Gifhorn messen, wie sich die Sperrung der Hindenburgstraße in Höhe der Fußgängerzone für Autos und Lastwagen auf den Verkehr in der Innenstadt und auf die Umsätze des Einzelhandels auswirkt. Grund der Sperrung ist der geplante barrierefreie Umbau der Umsteigehaltestelle.