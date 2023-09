Rund 70 Teilnehmer hatte die jüngste Demonstration von Fridays for Future in der Gifhorner Innenstadt.

Klimapolitik Fridays for Future Gifhorn nimmt am globalen Klimastreik teil

Fridays for Future Gifhorn wird sich am 15. September mit einer Aktion am globalen Streik unter dem Motto #EndFossilFuels der Klimabewegung beteiligen. Die Aktivistinnen und Aktivisten werden ab 12 Uhr auf dem Schillerplatz ihren Demonstrationszug starten, um eine konsequente Klimapolitik einzufordern. Enden wird die Demonstration mit einer Kundgebung am Marktplatz, heißt es in einer Pressemitteilung der sozialen Bewegung.

Die Klimabewegung fordert in Deutschland die Einführung eines sozialgerechten Klimageldes in Kombination mit einer angemessenen CO2-Bepreisung sowie eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. „Die Krisen reihen sich momentan aneinander, Waldbrände, Starkregenfälle, Dürren, neue Temperaturrekorde, gleichzeitig Überschwemmungen - die lebensbedrohlichen Folgen der Klimakatastrophe sind so deutlich wie nie und fordern effektive Klimaschutzpolitik. Selbst wenn die zu niedrigen Klimaziele der Bundesregierung eingehalten würden, stoßen wir noch 331 Millionen Tonnen CO2 zu viel aus. Wir haben keine Zeit für etwas anderes als Klimapolitik mit radikaler Wirksamkeit. Auch hier vor Ort muss gerade die Verkehrende deutlich schneller vorangetrieben werden um der Klimakrise wirksam entgegenstehen zu können. ” erklärt Fridays for Future Gifhorn.

Die Bewegung fordert Investitionen in den ÖPNV

Die Bewegung fordert verbindliche Verantwortung und konkrete Maßnahmen in den einzelnen Sektoren wie beispielsweise massive Investitionen in den ÖPNV und ein Ende jeglicher Finanzierung fossiler Projekte. Mit der angekündigten Schließung des Werkes von Continental in Gifhorn fordert Fridays for Future, dass zukunftsorientierte und umweltbewusste Unternehmen für die Industrieansiedlungen in Gifhorn gesucht werden, so die Koordinatorin der Klima-Bewegung in einer Pressemitteilung.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de