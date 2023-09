Dannenbüttel gründet die 50. Kinderfeuerwehr im Landkreis Gifhorn

Dannenbüttel 112 Jahre Feuerwehr, 40 Jahre Frauen in der Feuerwehr und seit Samstag die 50. Kinderfeuerwehr im Landkreis Gifhorn. So feiern die Dannenbütteler.

Die am Samstag gegründete Kinderfeuerwehr Dannenbüttel ist die 50. im Landkreis Gifhorn.

Der erste Auftritt ist gelungen, noch dazu vor großem Publikum: Auf dem Festplatz unter den Eichen, gleich hinter dem Feuerwehrgerätehaus, stellte sich am Samstag die Dannenbütteler Blaulichtbande vor, 16 Mädchen und Jungen der neu gegründeten Kinderfeuerwehr Dannenbüttel. Es ist die 50. Kinderfeuerwehr im Landkreis Gifhorn. Das gab natürlich herzlichen Applaus von den rund 150 Besucherinnen und Besuchern des Dannenbütteler Feuerwehrfests. Und für die erste Nachtwanderung erhielten die jungen Gründungsmitglieder jeder eine Taschenlampe.

Gemeindebrandmeister lobt Dannenbütteler Initiative

Für Margarita Pikus, Leiterin der Kinderfeuerwehr, und die anderen drei Betreuer gab’s Blumensträuße. Ortsbrandmeister Oliver Schmitz freute sich ebenso wie Holger Bellwart, Gemeindebrandmeister in der Sassenburg. Er betonte, wie wichtig das spielerische Heranführen an den Feuerwehralltag sei. „Ihr seid die Einsatzabteilung der Zukunft.“ Bellwart dankte den Betreuern und auch den Eltern für ihr Engagement und Vertrauen. Ein „tolles Ereignis“, freute sich auch Dirk Behrens, Fachbereichleiter in der Verwaltung der Gemeinde Sassenburg. Das Wichtigste sei, dass die Kinder ganz, ganz viel Spaß haben. Alles Gute wünschte André Bischoff, stellvertretender Gemeindebürgermeister, der neuen Kinderfeuerwehr.

Drei Dannenbüttelerinnen der ersten Stunde geehrt

Doch die Gründung der Kinderfeuerwehr war nicht der einzige Anlass, weshalb Ortsbrandmeister Oliver Schmitz und die Feuerwehrfrauen und -männer auf den Festplatz unter den Eichen eingeladen hatten. Zum einen blickt die Feuerwehr auf 112 Jahre ihres Bestehens zurück, zum anderen sind seit 40 Jahren Frauen in der Feuerwehr Dannenbüttel aktiv. Gemeindebrandmeister Bellwart ehrte drei Frauen der ersten Stunde, die vor 40 Jahren zur Feuerwehr Dannenbüttel kamen. Alexandra Borchert, Daniela Lehner und Christina Nowak erhielten das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold und entsprechende Urkunden. Ortsbürgermeister Jürgen Blume gratulierte ebenfalls. „Ohne Frauen wäre die Feuerwehr gar nicht mehr vorstellbar.“

