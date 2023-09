Baggerfahrer beschädigt Gasleitung in Ettenbüttel

Ettenbüttel Bei Erdarbeiten an einem Wohnhaus in Ettenbüttel beschädigte ein Baggerfahrer die Leitung. Dies löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Bei Erdarbeiten an einem Wohnhaus in Ettenbüttel beschädigte der Baggerfahrer einer Fachfirma am Mittwoch, 6. September, eine Gasleitung, was einen Feuerwehreinsatz auslöste. Gegen 12.19 Uhr wurden die Feuerwehren Ettenbüttel, Müden/ Dieckhorst und Meinersen alarmiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen.

Zuvor hatte ein Baggerfahrer im Blumenweg in Ettenbüttel die Leitung unmittelbar am Haus zerstört, so dass große Mengen Gas ausströmten. 32 Feuerwehrmitglieder eilten nach Ettenbüttel, darunter auch ein Fahrzeug der Feuerwehr Hillerse, da diese Wehr mit einem speziellen Messgerät ausgestattet ist. Außerdem wurde die LSW alarmiert, so die Feuerwehr weiter.

Es hatte sich kein explosionsfähiges Gemisch gebildet

Die Einsatzleitung hatte Kai Ludolf, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Meinersen. „Wir haben zunächst Absperrmaßnahmen vorgenommen und auch den Brandschutz sichergestellt“, so Ludolf. Der Mitarbeiter der LSW verschloss mit einer speziellen Klemme die offene Leitung, so dass kein weiteres Gas ausströmen konnte. Außerdem haben sie mit ihrem Messgerät an der Unfallstelle, aber auch im Keller des angrenzenden Hauses gemessen, so dass ausgeschlossen werden konnte, dass sich ein explosionsfähiges Gemisch gebildet hatte. Anschließend konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen.

red

