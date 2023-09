Meine Viele Stände, viele Besucher: Der Herbstmarkt in Meine auf dem Festplatz am Zellberg erfreut sich großer Beliebtheit. Das ist der Grund dafür.

Herbstmarkt in Meine

Herbstmarkt in Meine Rekordbeteiligung zum 40. Geburtstag: Meine feiert!

Runder Geburtstag mit Rekordbeteiligung beim geselligen Schaufenster der Gemeinde Meine: Bei der 40. Auflage des Herbstmarktes stellten sich Vereine, Gewerbe, Institutionen und Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Senioren auf dem Festplatz am Zellberg mit Infoständen und Aktionen vor.

Marktleiter Manfred Lasetzki freut sich über gute Beteiligung

Trotz der 42 Stände, die sich um den kleinen Kinderflohmarkt gruppiert hatten, verlor der zufriedene Marktleiter Manfred Lasetzki nicht den Überblick. „Beim Neustart im letzten Jahr gab es nur zehn Stände“, freute er sich. Wie in besten Zeiten war auch der Besucherzuspruch. Bereits als Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann den Startschuss für das gesellige Treiben gab, tummelten sich Hunderte Besucher auf dem Festplatz.

Für deren Unterhaltung war in vielerlei Hinsicht gesorgt. Ob bei den Vorführungen der Ortsfeuerwehr oder an einem der Glückräder. Eines davon betrieb der Lions Club Meine Papenteich. Das Team um Präsidenten Christian Becker und Animations-Naturtalent Werner Schreiber versuchte auf charmante Art und Weise den Besuchern für den guten Zweck das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Orientalisches Gebäck, Leberkäse, Rahmgeschnetzeltes und Co. Auch bei der kulinarischen Vielfalt hatten die Teilnehmer eine ordentliche Schippe draufgepackt. Nicht wegzudenken beim Reigen der Attraktionen ist die Topfkuchen-Lotterie. Bei Ulrike Wentzel und ihren Mitstreitern vom Geschichts- und Heimatverein hatten die Zocker unter den Kuchenkennern die Qual der Wahl zwischen elf Rührkuchen. Wer grammgenau schätzte, wie schwer sein Kuchenstück ist, der dürfte gratis futtern. Wer falsch lag, musste zahlen. So erging es Max Kaiser, der mit Mutter Yvonne erfolgreich beim Kinderflohmarkt mitmischte und sich über gute Umsätze freute. „Viel geht aber gleich wieder fürs Essen drauf.“

Meiner Jugendfeuerwehr gewinnt Kicker-Turnier

Ob am Basarstand der St.Stephani-Stiftung, am Calpi-Stand des Vereins Kindern helfen, beim Edelstein-Buddeln mit den Kindergärten oder am Kuchenbuffet des Sozialen Arbeitskreises des DRK Ortsvereins, irgendwo auf der Meile wurde jeder fündig. Für die schönen Töne sorgten Posaunenchor und Feuerwehrmusikzug, die nacheinander aufspielten.

Ein Höhepunkt am Nachmittag war das Menschenkicker-Turnier, bei dem zehn Teams im KO-System gegeneinander antraten und das die Jugendfeuerwehr Meine für sich endschied.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de