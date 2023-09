Kulturverein Meinersen präsentiert eigenes Bier im Rathauspark

Aus „Feuer & Licht“ wird „Feuerfrei“: Das ließen sich die Besucherinnen und Besucher beim Lichter- und Bierfest im Meinerser Rathauspark nicht zweimal sagen. Der Kulturverein Meinersen hatte eingeladen und präsentierte den Gästen sogar ein eigenes Bier.

Vorstandsmitlied des Kulturvereins braut drei Biere

Bereits am Nachmittag wurde dem Gerstensaft zugesprochen. Vier kleine Brauereien schenkten ihre Biere aus. Eine kam sogar aus Eldagsen am Deister. Michael Freyermuth, Beisitzer im Vorstand des Kulturvereins, hatte sogar drei Biere eigens hergestellt. Er bezeichnet sich als Hobbybrauer und hat zu diesem Zweck sogar eine kleine Firma gegründet. Freyermuth erzählte: „Ich habe die Biere eine Woche vor unserem Start hier im Park fertig gehabt. Just in time also“, freute sich Freyermuth, der das Lichter- und Bierfest organisiert hat. Er bedankte sich bei 40 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für die Unterstützung. Dazu gehörten auch Mitglieder des kürzlich gegründeten Dorfvereins Seershausen.

Zum selbstgebrauten Bier gibt‘s flotte Musik

Schon der Auftakt war von flotten Tönen begleitet. Da war das Duo Trobis musikalisch am Zuge. Tristan und Tobi kommen aus Oldenburg, und für ihre Zuschauerschar hatten sie Lieder parat, die zum Thema passten. Die Eigenkompositionen drehten sich stets ums Bier. Die modisch schrill daherkommenden Brazzo Brazzone setzten unter anderem auf italienische Songs in eigenem Arrangement.

Thomas und Katja Heuer aus Meinersen waren „hauptsächlich wegen der Musik“ im Park. „Man muss sich glücklich schätzen, dass der Kulturverein so etwas auf die Beine stellt. Deshalb gehen wir immer hierher“, lobten sie die Veranstalter.

