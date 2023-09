Die Grundschule Parsau wird erweitert

Es gibt neues vom Projekt Turnhalle und Ganztagsbereich an der Grundschule Parsau. „Die Bauarbeiten zur Maßnahme gehen gut voran“, stellt Samtgemeindebürgermeister Wieland Bartels fest. So erfolgten nach den Erdarbeiten die Betonarbeiten einschließlich der Bewehrung für die Fundamente. Derzeit werden die Mauerarbeiten des hinteren Mauerwerks ausgeführt. In den Sommerferien wurden die Materialien (Rigolen) für die Regenwasserversickerung verbaut, heißt es in einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Brome.

Bartels ergänzt: „Weitere Aufträge beispielsweise zu Heizungs- und Zimmerarbeiten wurden bereits vergeben und werden in Kürze beginnen. Mein Bauamt leistet hier gemeinsam mit den Fachplanern sehr gute und schnelle Arbeit.“

Einschränkungen auf dem Schulgelände

Wie bereits zum Baubeginn informiert wurde, kann und wird es während der Arbeiten zu Einschränkungen auf dem Schulgelände kommen. Natürlich entsteht bei einer Baustelle auch Baulärm, der je nach Art der Arbeiten unterschiedlich ausfallen kann. In diesem Zusammenhang bittet Bartels um Verständnis und weist darauf hin, besonders achtsam und vorsichtig auf dem Schulweg und dem Schulgelände zu sein, heißt es in der Mitteilung der Samtgemeinde weiter.

Weiterhin führt er aus, dass die „Baustelle den Schulalltag noch weit in das Jahr 2024 begleiten wird“, man jedoch „absolut im Zeitplan“ liege.

Mit Fertigstellung des Projektes, so ist man sich in Brome und Parsau sicher, werden die Schul- und Lernbedingungen deutlich verbessert und derzeitigen Belastungen durch die Bauarbeiten schnell vergessen.

red

