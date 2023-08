5G-Mobilfunknetz in Isenbüttel wird ausgebaut

Isenbüttel Der Netzwerkbetreiber O2 Telefonica hat in der Straße „Kleiner Mooorweg“ in Isenbüttel einen neuen 5G-Standort in Betrieb genommen.

Startschuss für das neue 5G-Mobilfunknetz: Der Telekommunikationsanbieter O 2 Telefónica bringt den schnellen 5G-Mobilfunkstandard nach Isenbüttel. Der Netzbetreiber hat dort jetzt einen neuen 5G-Standort in der Straße „Kleiner Moorweg“ in Betrieb genommen. Weitere werden im Zuge der laufenden 5G-Ausbauoffensive folgen.

Mit 5G profitieren Kundinnen und Kunden in Isenbüttel ab jetzt von höheren Downloadgeschwindigkeiten und kürzeren Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung. Gleichzeitig ermöglicht 5G neue Anwendungsmöglichkeiten: Neben Social Media-Nutzung, Musik- und Videostreaming entfalten besonders datenintensive Anwendungen wie Mobile Gaming oder Virtual/Augmented Reality erst über 5G in Zukunft ihr volles Potenzial, heißt es in einer Pressemitteilung des Telekommunikationsanbieters.

O 2 investiert in weiteren Netzausbau in der Region

Aktuell versorgt O 2 bereits über 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit seinem neuen 5G-Netz. Im Rahmen seiner Netzausbau-Offensive treibt O 2 die Erweiterung seines 5G-Netzes zügig voran. In den kommenden Monaten wird sich damit die 5G-Versorgung in der Region immer weiter verbessern. Bis 2025 wird O 2 die gesamte Bevölkerung mit 5G versorgen. Dafür investiert der Anbieter aktuell jährlich über eine Milliarde Euro in ein verbessertes Mobilfunknetz, so das Unternehmen.

red

