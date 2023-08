Das Seniorenzentrum in Gifhorn feiert sein 40-jähriges 

„Ich freue mich sehr, dass wir dieses besondere Jubiläum in Verbindung mit unserem Sommerfest heute mit den Bewohnern, deren Angehörigen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei bestem Wetter feiern können“, so Jan Mechsner, Fachbereichsleitung Altenhilfe, bei der Eröffnungsrede. Die bunten Luftballons mit der Zahl 40, welche überall an den Eingängen befestigt wurden, lassen schon erahnen, dass es sich hier um ein ganz besonderes Jubiläum handelt.

Das Seniorenzentrum am Wasserturm blickt nämlich auf eine 40-jährige Geschichte zurück: 1983 wurden die Planungen einer DRK-Altentagesstätte in der Nähe des Kreiskrankenhauses realisiert: Das bis dahin größte Gebäude des DRK Kreisverband Gifhorn wurde in Rekordzeit errichtet. Zwischen dem Beginn der Erdarbeiten im April 1982 und dem Einzug der ersten BewohnerInnenAnfang August 1983 lagen nur 16 Monate. Bereits am 4. Juni 1982 erfolgte die Grundsteinlegung und im Oktober 1982 feierte der Kreisverband mit zahlreichen Ehrengästen. Am 19. Oktober 1983 war es dann soweit: Der DRK-Kreisverband weihte das neue Pflege- und Altenwohnheim ein. Das berichtet der DRK Kreisverband in einer Pressemitteilung.

Heute ist das Seniorenzentrum am Wasserturm ein Pflegeheim mit 140 Plätzen und entspricht unter anderem mit seinem beschützten Dementenbereich den heutigen Anforderungen an die moderne Altenpflege.

Buntes Programm beim Sommerfest

Aus diesem Grund wurde am vergangenen Dienstag ausgiebig gefeiert. Das gesamte Team um Svenja und Corina Seil, Pflegedienstleitungen Seniorenzentrum am Wasserturm, haben an diesem Tag ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

So sorgte der Alleinunteralter Herr Torsten Praetz mit seinen Musikhits am Nachmittag für eine ausgelassene Stimmung bei allen Gästen. Es wurde geschunkelt, geklatscht, gesungen und auch das Tanzbein geschwungen.

Für die weitere Untermalung des Festes sorgte die Line Dance Gruppe „Lucky Liners“ aus Grußendorf, sowie die Cheerleader des VFL Wolfsburg mit ihren Aufführungen. Neben einer frisch gegrillten Bratwurst, leckerer Sommerbowle und einem erfrischenden Eis vom Eiswagen wurden alle BewohnerInnen und Gäste von den MitarbeiterInnen mit kühlen Getränken versorgt. Das Team vom Eiswagen freut sich jedes Jahr auf ihren Einsatz im Seniorenzentrum am Wasserturm: „Hier werden wir immer freundlich begrüßt und die Gastfreundschaft ist einfach spitze! Wir kommen gerne hierher.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de