Unbekannte legen Gullydeckel auf Straße in Ahnsen - Unfall

Am vergangenen Wochenende haben erneut Gegenstände auf der Ortsdurchfahrt von Ahnsen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bereits in der vorletzten Woche legten Unbekannte mehrere Leitpfosten und einen Stein auf die Uetzer Straße.

In der Nacht von Freitag auf Samstag rief der Fahrer eines Transporters die Polizei, er war kurz nach 1 Uhr über eine auf der Fahrbahn liegende Schachtabdeckung gefahren. Dabei wurde der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt und auch die Schachtabdeckung zerbrach. Die Beamten stellten bei der Aufnahme fest, dass insgesamt zwei 50x50 cm große Schachtabdeckungen auf den in Richtung Gifhorn führenden Fahrstreifen gelegt waren. Sie lagen im Bereich der Einmündung zum Fuhrenweg.

Zeugen gesucht

Die Polizei Meinersen hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Jegliche Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer 05372 9733-0 entgegengenommen.

Flüchtige Täter nach Einbruch

In der Nacht auf den heutigen Montag hatte ein Zeuge verdächtige Beobachtungen auf einem Schrottplatz in Sprakensehl im Landkreis Gifhorn gemeldet. Mehrere Personen luden Gegenstände in einen Transporter. Die Beamten der Polizei Wittingen und Polizei Gifhorn eilten zum Einsatzort, konnten dort die beschriebenen Personen und das Fahrzeug allerdings nicht mehr antreffen. Im Rahmen der Fahndung stellten sie wenig später auf der Bundesstraße 4 einen in Richtung Norden fahrenden Transporter fest. Die beiden Insassen stoppten die Fahrt und flüchteten anschließend in angrenzende Felder. Sie konnten, auch im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, nicht ergriffen werden. In dem Transporter wurde Diebesgut sichergestellt.

Zeugen gesucht

Die Ermittlungen in dieser Sache hat der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn übernommen. Es werden Zeugen gesucht, die am Wochenende und auch zuvor in und um Sprakensehl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de