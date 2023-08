Chipshersteller Lorenz feiert in Hankensbüttel 50. Geburtstag

Bei diesem Geburtstagsfest war der Nachschub an Knabberzeug schier unendlich: Chipsproduzent Lorenz feierte am Samstag mit 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Familien das 50-jährige Bestehen des Werks in Hankensbüttel. Insgesamt kamen knapp 2000 Gäste auf das Betriebsgelände an den Fischteichen. Und wie es sich für das Familienfest eines Familienunternehmens gehört, war auch Familienoberhaupt Moritz Bahlsen mit dabei.

Moritz Bahlsen: Für mich ist das hier quasi ein Heimspiel

Der Vorsitzende der Unternehmensleitung freute sich über den großen Zuspruch. „Das ist wirklich beeindruckend!“ Für ihn sei Hankensbüttel ein bisschen mehr als nur ein Werk. „Wir kommen hier aus der Region. Für mich ist das hier quasi ein Heimspiel, das ist Heimat, das ist da, wo wir uns alle wohlfühlen“, sagte Bahlsen. Er freue sich auf einen sehr, sehr schönen Tag.

Werkleiter Robert Strauß, seit 18 Jahren in Hankensbüttel tätig, hatte zuvor die Besonderheit dieses Geburtstagsfestes betont. „In dieser Form, dieser Art haben wir uns noch nie geöffnet.“ Er war gerührt von der überwältigenden Beteiligung und forderte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf, ihren Familien den Arbeitsplatz zu zeigen und hinter die Kulissen zu schauen.

Davon machten sie rege Gebrauch: Schon gegen 11 Uhr waren die Warteschlangen vor den Hallen von Produktion und Logistik einige 100 Meter lang. Eigens für das Geburtstagsfest lief eine Showproduktion, zeigte den Weg von der Kartoffel bis zur Tüte Crunchips – zumindest vom Prinzip her. Was in der Kartoffelaufbereitung geschieht, war im Video sichtbar. Rund eine halbe Milliarde Kartoffeln werden jährlich verarbeitet, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Das war‘s dann aber auch weitestgehend mit Mengen- und Produktionsangaben.

Großes Geburtstagsfest: Der Chips- und Snackproduzent Lorenz feiert mit knapp 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Familien das 50-jährige Bestehen des Werks in Hankensbüttel. Werkleiter Robert Strauß (von links), Holger Rothfuchs und Moritz Bahlsen, hier mit Crunchips in der Retro-Verpackung von 1992, freuen sich über die große Beteiligung. Foto: Dirk Kühn / FMN

Wie viele Tüten Crunchips, Naturals oder Pomsticks, die ebenfalls in Hankensbüttel produziert werden, bleibt sozusagen Familiengeheimnis. Das gilt auch für den Jahresumsatz des Unternehmens, das mit 3000 Beschäftigten, unter anderem in der Zentrale in Neu-Isenburg sowie in Werken in Kreba (Sachsen) und Neunburg vorm Wald (Oberpfalz) und zwei Werken in Polen zu den führenden Anbietern im europäischen Snackmarkt gehört. Laut Statistikportal Statista setzte der Konzern 2021 rund 564,06 Millionen Euro um.

Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Großes Geburtstagsfest: Der Chips- und Snackproduzent Lorenz feiert mit knapp 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Familien das 50-jährige Bestehen des Werks in Hankensbüttel. Werksleiter Robert Strauß (von links), Holger Rothfuchs und Moritz Bahlsen, hier mit Crunchips in der Verpackung von 1992, freuten sich über die große Beteiligung. Foto: Dirk Kühn / FMN

Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Moritz Bahlsen, der das Unternehmen Anfang 2020 von seinem Vater Lorenz übernahm, freute sich über den Besuch von Meinhardt Gehse, langjähriger Werkleiter in Hankensbüttel. Foto: Dirk Kühn / FMN

Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Moritz Bahlsen (links), Geschäftsführer der Lorenz Snack-World mit Standorten in Neu-Isenburg, Hankensbüttel, Neunburg vorm Wald und Kreba sowie in Polen, begrüßt Gifhorns Landrat Tobias Heilmann. Foto: Dirk Kühn / FMN

Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Großes Geburtstagsfest: Schon am Werkstor bildete sich eine lange Schlange. Einlass hatten nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre Familien. Foto: Dirk Kühn / FMN

Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Großes Geburtstagsfest: der Chips- und Snackproduzent Lorenz feiert das 50-jährige Bestehen des Werks in Hankensbüttel. Foto: Dirk Kühn / FMN



Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Großes Geburtstagsfest: der Chips- und Snackproduzent Lorenz feiert das 50-jährige Bestehen des Werks in Hankenbüttel. Foto: Dirk Kühn / FMN

Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Großes Geburtstagsfest: der Chips- und Snackproduzent Lorenz feiert das 50-jährige Bestehen des Werks in Hankenbüttel. Foto: Dirk Kühn / FMN

Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Harald Bohne führt Landrat Tobias Heilmann, Werkleiter Robert Strauß, Bürgermeister Dirk Köllner und weitere Gäste (v.l.n.r.) im Rahmen einer Werksführung hinter die Kulissen der Produktion. Foto: Michael Reinhardt / Lorenz

Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Robert Strauß, Werkleiter des Lorenz-Werks Hankensbüttel, im Rahmen der Schauproduktion zum 50-jährigen Jubiläum. Foto: Michael Reinhardt / FMN

Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Werkleiter Robert Strauß (links) und Mitglieder der Unternehmensleitung verteilen Crunchips im historischen Design an die Gäste. Foto: Michael Reinhardt / Lorenz



Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Allein in der Logistik arbeiten in Hankenbüttel rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dorit Ziegenbein, Operations-Managerin, erläuterte beim Rundgang Einzelheiten. Foto: Dirk Kühn / FMN

Chipsprodzent Lorenz feiert in Hankensbüttel Großes Geburtstagsfest: der Chips- und Snackproduzent Lorenz feiertdas 50-jährige Bestehen des Werks in Hankensbüttel. Foto: Michael Reinhardt / Lorenz

Holger Rothfuchs, Mitglied der Unternehmensleitung, zeigte sich überzeugt, „dass wir die Erfolgsgeschichte der vergangenen fünf Jahrzehnte fortschreiben können. „Erfreulicherweise sind wir in einem Segment unterwegs, das wächst, das wächst seit Jahren nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Daher werden wir weiter investieren – auch in diesen Standort.“

Robert Strauß, Werkleiter des Lorenz-Werks Hankensbüttel, im Rahmen der Schauproduktion zum 50-jährigen Jubiläum. Foto: Michael Reinhardt / FMN

Ebenfalls kein Familiengeheimnis: Rund 45 Minuten dauert es, bis aus der rohen Kartoffel leckere Chips werden. Den Rohstoff liefern die benachbarte Industriekartoffel-Erzeugergemeinschaft Ost-Heide (IKEGO) beziehungsweise rund 100 Landwirte aus der Region. Lorenz-Werkleiter Strauß: „Wir können uns glücklich schätzen, in einem der größten und besten Kartoffelanbaugebiete Europas zu Hause zu sein.“ Die kurzen Transportwege bringen Qualitäts- und Umweltvorteile mit sich, der kontrollierte Vertragsanbau und die gute Zusammenarbeit mit den Landwirten habe sich bewährt. „Das ist ein einzigartiges System, das wir sonst an keinem anderen Standort haben. Da sind wir sehr, sehr glücklich drüber“, sagte Bahlsen zur Zusammenarbeit mit der IKEGO.

Harald Bohne (von links) führt Landrat Tobias Heilmann, Werksleiter Robert Strauß, Bürgermeister Dirk Köllner und weitere Gäste im Rahmen einer Werksführung hinter die Kulissen der Produktion. Foto: Michael Reinhardt / Lorenz

Einige Zahlen gab es dann doch noch. 1 bis 1,2 Millimeter sind die Kartoffelscheiben dünn. Vier Minuten werden sie frittiert, anfangs bei 175 Grad, zum Schluss bei 147 Grad. Die Prozesse sind vollautomatisiert. Nach dem Frittieren kommt die Würze, anschließend wird verpackt. 20 Chipstüten je Karton. Gearbeitet wird in drei Schichten montags bis samstags.

Im 17.000 Quadratmeter großen Logistikzentrum ist Platz für 20.000 Paletten. Beliefert werden aus Hankensbüttel der gesamte norddeutsche Raum, Skandinavien, das Baltikum, die Beneluxländer und Großbritannien sowie über den Hamburger Hafen knapp 100 Länder. Etwa 1000 Seecontainer mit Chips, Flips, Nüssen und anderen Lorenz-Snacks werden jährlich auf die Reise gebracht.

Moritz Bahlsen (links), Geschäftsführer der Lorenz Snack-World mit Standorten in Neu-Isenburg, Hankensbüttel, Neunburg vorm Wald und Kreba sowie in Polen, begrüßt Gifhorns Landrat Tobias Heilmann. Foto: Dirk Kühn / FMN

Vergleichsweise kurz ist dagegen der Weg bis Ummern. Landrat Tobias Heilmann bekannte sich zu seiner Vorliebe von Chips und Flips, mag aber besonders gern Wasabi-Nüsse. „Hauptsache scharf“, sagte er mit einem Schmunzeln. Er gehörte zusammen mit Hankensbüttels Bürgermeister Dirk Köllner zu den Gratulanten.

Landrat Tobias Heilmann: Lorenz ist eines der wichtigsten Unternehmen im Landkreis

Allein die große Beteiligung an dem Firmenjubiläum sei das größte Lob, das man als Unternehmen bekommen kann, so der Landrat. Lorenz sei eines der wichtigsten Unternehmen im Landkreis und gehöre zu den führenden Anbietern im europäischen Snackmarkt. „Das macht mich als Landrat verdammt stolz.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de