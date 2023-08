Gifhorner Genossenschaft feiert mit Mietern Quartiersfest

Die kleinen Kinder auf der Hüpfburg, die großen am Kletterturm und die ganz großen an Tischen und auf Bänken im Gespräch vertieft. So hat es sich die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft (GWG) bei hrem ersten Quartiersfest nach der Corona-Pandemie gewünscht - und so lief es auch auf der großen Rasenfläche gleich hinter dem Quartiers-Treff 53 am Dannenbütteler Weg. Dort, wo noch immer Sparkassenkunden kommen, um Geld am Automaten abzuheben, wie Tanja Hoffmann, Sozialarbeiterin der GWG, erzählt, ist längst eine Anlaufstelle für Mieterinnen und Mieter der GWG eingerichtet.

Genossenschaft betreibt Quartiersarbeit mit Kooperationsparnern

Aber nicht nur, auch der Landkreis Gifhorn ist mit dem Fachberech Soziales vertreten. Ulrike Buka kümmert sich um stadtteilorientierte soziale Arbeit. Klar, dass sie beim Quartiersfest dabei war. So wie auch das Famzip-Team, Mitarbeiterinnen des Familienzentrums der Gifhorner Paulusgemeinde, und das Freizeit- und Bildungszentrum Grille zu den Kooperationspartnern der GWG gehören. Und während Grille-Mitarbeiterin Marion Friemel mit Anwohnern sprach, verteilte Sabrina Mpoutskas Zuckerwatte oder „Einhornfell“, wie sie es nannte, an die Kinder.

Ziel der Arbeit sei es unter anderem, als ortsnahe Kontaktstelle schnell die passende Hilfe für die Menschen im Quartier zu vermitteln, erläutert Hoffmann. Doch ebenso wichtig sei es, mit den anderen Bewohnern im Handwerker- und Blumenviertel ins Gespräch zu kommen, sie zu beteiligen und die gute Nachbarschaft zu fördern. Wer Hilfe benötigt, bekommt sie, muss aber auch Eigeninitiative entwickeln. Außerdem soll ein Quartiersbeirat ins Leben gerufen werden, der an wichtigen Entscheidungen beteiligt werden soll. Wer Interesse hat, mitzuarbeiten, kann sich bei Ulrike Buka unter der Telefonnummer (05371) 82 562 melden.

Eine, die das Quartiersfest genoss und mit den Menschen ins Gespräch kam, war Christa Otto, seit Jahren Mieterin der GWG. „Herrlich, dass es so etwas gibt“, sagte sie und freut sich schon auf das nächste Angebot der GWG: die Seniorenfahrt zur Landesgartenschau nach Höxter.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de