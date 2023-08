Fördervereins-Vorsitzender Heinrich Hintze (rechts) mit Hausschlachter Georg Richter am Schlachteabend, mit dem der Verein ins Jubiläumsjahr startete.

Rethen Was der Förderverein Dorfleben bislang in Rethen bewegt hat und noch anschieben will wurde beim Schlachteabend besprochen.