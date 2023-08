Historisches Museum Schloss Gifhorn lädt zu Finissage ein

Gifhorn Der Abschluss der Sonderausstellung „Einhundert Jahre Sammlung im Schloss. Kleinkram, Kulturgut, Kuriositäten“ ist am 23. August.

Das Historische Museum Schloss Gifhorn lädt herzlich zur Finissage der Sonderausstellung „Einhundert Jahre Sammlung im Schloss. Kleinkram, Kulturgut, Kuriositäten“ ein. Die Veranstaltung findet am 23. August um 19 Uhr statt und markiert den Abschluss einer erfolgreichen Ausstellung, die einen Einblick in die vielfältige Sammlung des Museums gewährt. Das teilt das Museum Schloss Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Die Finissage bietet den Besuchern die Möglichkeit, das Museum und seine Geschichte auf besondere Weise zu erleben. Im Rahmen des Programms werden Kurzfilme aus verschiedenen Jahrzehnten gezeigt, die die Entwicklung des Museums und seiner Sammlung dokumentieren.

Ein weiteres Highlight der Abschlussveranstaltung ist die musikalische Untermalung im idyllischen Rosengarten des Schlosses. Die talentierte Sängerin und The Voice Kids Finalistin von 2021 Henriette Stieghan wird mit ihrer einzigartigen Stimme das Publikum begeistern und für eine unvergessliche Stimmung sorgen.

Der Eintritt zur Finissage ist frei, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich. Interessierte Besucher werden gebeten, sich vorab per E-Mail unter veranstaltungen@museen-gifhorn.de anzumelden.

