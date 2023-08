Lotto-Spieler aus dem Landkreis Gifhorn gewinnt 100.000 Euro

Über 100.000 Euro darf sich ein Spielteilnehmer der Glücks-Spirale aus dem Landkreis Gifhorn freuen. Bei der Ziehung der Lotterie am Samstag, 19. August, stimmten sechs Ziffern seiner Losnummer mit den gezogenen Gewinnzahlen der Endziffernlotterie überein. Das teilt Lotto Niedersachsen in einer Pressemitteilung mit.

An der Glückspirale nahm der Gewinner in Verbindung mit dem Klassiker Lotto 6aus49 und seiner Kundenkarte, der Lotto Card, in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen im Landkreis Gifhorn teil. Am letzten Tag der zweiwöchigen Laufzeit seines Spielauftrags ereilte ihn das erwünschte Glück.

Insgesamt konnten sich bereits 73 niedersächsische Spielteilnehmer im Jahr 2023 über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – 15 davon in Millionenhöhe, teilt das Glücksspiel-Unternehmen mit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de