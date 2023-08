Kräftiger Applaus für Komödien-Premiere im Gifhorner Mühlenmuseum

Gifhorn hat ein neues kulturelles Angebot! Zum Open-Air-Theater im Mühlenmuseum kamen am Donnerstagabend rund 200 Gäste zur Premiere der Komödie „Camping forever“. Nach rund zwei Stunden gab es für das Ensemble der Komödie am Altstadtmarkt kräftigen Applaus. Besucherinnen und Besucher waren nicht nur von den Schauspielern Tanja Schumann, Jana Koch und Ludwig Hohl begeistert, sondern auch von der besonderen Atmosphäre des Aufführungsortes zwischen der Sanssouci-Mühle und dem Backhaus.

Auch im nächsten Jahr soll es Open-Air-Theater im Mühlenmuseum geben

Florian Battermann, Chef der Braunschweiger Komödie, war schon vor Beginn der illustren Wohnwagenreise durch Europa begeistert. Die Premiere ausverkauft, dazu elf weitere Vorstellungen, für die es nur noch wenige Restkarten gibt - das klingt nach einer Neuauflage im nächsten Jahr. Er sei zuversichtlich, dass das klappt, und rät allen, die in diesem Jahr keine Karten mehr bekommen haben, sich im nächsten Jahr rechtzeitig welche zu sichern.

Begeistert war das Publikum nicht nur von den Schauspielerinnen und Schauspilern, sondern auch von der besonderen Kulisse im Internationalen Mühlenmuseum.

Köstlich! Die Berliner Campinplatz-Betreiberin (Tanja Schumann) versucht Krankenschwester Wiebke (Jana Koch) und Lehrer Nils (Ludwig Hohl) die Doppelbuchung des Schwalbennests zu erklären.

Premierenstimmung auf dem Dorfplatz des Internationalen Mühlenmuseums: Erstmals führt das Ensemble der Komödie am Altstadtmarkt das Stück „Camping forever", weitere 11 Vorstellungen folgen bis Anfang September.

Nix ADAC, eine italienische Lkw-Fahrerin Gifhorn (Tanja Schumann) hilft Wiebke (Jana Koch) und Nils (Ludwig Hohl), die mit ihrer Knutschkugel liegen geblieben sind.

Erstmal richtig Flirten lernen: Nils (Ludwig Hohl) bekommt Nachhilfe von einer entzückenden Französin (Tanja Schumann).



So schmeckt Österreich: die Wirtin (Tanja Schumann) bekocht Wiebke (Jana Koch) und Nils (Ludwig Hohl).

Auch Gifhorn Bürgermeister Matthias Nerlich und Landrat Tobias Heilmann gehörten zu den Premierengästen.

Hochzeit in Gretna Green, Hochzeitsnacht im Wohnmobil. Wiebke (Jana Koch) hat so gar keinen Appetit auf Haggis, geliefert vom Sohn der schottischen Spitzenköchin (Tanja Schumann). Nils (Ludwig Hohl) lässt es sich trotzdem schmecken.

Wehe, wenn die Schwiegermutter (Tanja Schumann) kommt... dann zuckt Wiebke (Jana Koch) schon mal zusammen.

Anhaltender Applaus für eine gelungene Premiere (von links): Jana Koch (Wiebke, Ludwig Hohl (Nils) und Tanja Schumann, die sieben verschiedene Rollen spielte.



Das hat es im Gifhorner Mühlenmuseum noch nicht gegeben: Direkt vor der Sanssouci-Mühle steht die Theaterbühne. Das Publikum war nicht nur von der Komödie „Camping forever" begeistert, sondern auch von der besonderen Atmosphäre.

Dabei stand die Premiere zumindest aus meteorologischer Sicht nach den heftigen Regenfällen in der Nacht zum Donnerstag unter keinem guten Stern. Die Besucher störte es kaum. Profis brachten sich bequeme Sitzkissen und Regencapes mit. Andere vertrauten der Wetter-App, die zwar Wolken, aber eben keinen Regen vorausgesagt hatte. Und so blieb es dann auch trocken. Battermann antwortete mit einer Weisheit seiner Großmutter: „Wenn Engel reisen...“

Ja, dann erleben sie mit „Camping forever“ was! Lehrer Nils(Ludwig Hohl) und Krankenschwester Wiebke(Jana Koch) begeben sich auf eine muntere Europareise – aber erst nachdem die Berliner Wohnwagenvermieterin (Tanja Schumann) sie angesichts der Doppelbuchung überzeugt hat, dass es auch gut sein kann, gemeinsam zu reisen. Und siehe da, ein Zitat aus einem Hesse-Gedicht taugt für Komödie: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ – so schön der Satz, dass ihn die Zuschauer noch einmal am Ende des Stückes mit auf den Weg bekamen. Der Zauber steckt quasi in einem Wohnwagen, Baujahr 1972, und wirkt auf den spießigen Lehrer und die flippige Influencerin, überzeugend gespielt von Jana Koch. Kaum losgefahren, bleiben sie mit ihrem Schwalbennest, wie der Wohnwagen damals genannt wurde, in Südtirol liegen. Statt des ADAC hilft eine resolute italienische Lastwagenfahrerin (Tanja Schumann), die mit etwas Benzin aushilft. Und so rollt das unfreiwillige Paar, das irgendwann tatsächlich eines ist, weiter über Italien, Frankreich, Österreich und Griechenland – begleitet von kleinen Schmonzetten, kräftigen Kalauern und gelegentlich schlüpfrigen Andeutungen. Als die beiden im schottischen Gretna Green schließlich heiraten, darf natürlich die Frage „Was trägt der Schotte unterm Schottenrock“ nicht fehlen. „Im besten Fall Lippenstift“, so die Antwort, die das Publikum johlen lässt.

Schauspielerin Tanja Schumann spielt sieben verschiedene Rollen

Schauspielerin Tanja Schumann, bekannt aus RTL-Samstagnacht als Schreinemakers ihre Schwester, hat an diesem Abend richtig zu tun. Sie spielt mit Bravour sieben unterschiedliche Rollen, mal Monique, die Flirtlehrerin, mal Sofia, die Moussaka serviert, mal die Schwiegermutter. Kommentar von Wiebke: „Die Hölle hat Ausgang!“ Viel zu schnell ist die humorige Reise vorbei. Kräftiger Applaus ist der Lohn.

Zu sehen ist „Camping forever“ noch bis 2. September. Restkarten gibt es bei der Komödie am Altstadtmarkt. Mehr Infos unter (0531) 121 86 80 oder per E-Mail: kasse@komoedie-bs.de oder online unter www.komoedie-bs.de.

