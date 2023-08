DRK Gifhorn blickt auf eine erfolgreiche Kinderfreizeit zurück

Gifhorn 25 Mädchen und Jungen nahmen an der 36. Kinderfreizeit in Einbeck teil. Gewohnt haben die Kinder im Haus des Jugenrdrotkreuz.

Es war die 36. Kinderfreizeit, die der Kreisverband Gifhorn, des Deutschen Roten Kreuzes im Haus des Jugendrotkreuz in Einbeck durchführte. Als wahrlich treue Stammgäste kehrten die 25 Mädchen und Jungen aus dem Landkreis Gifhorn mit ihren fünf Betreuern wieder erholt, gesund und wohlbehalten am Samstag in Gifhorn am DRK Haus ein und wurden von den Eltern in Empfang genommen, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK.

Zurückblicken konnten die Teilnehmer im Alter von sieben bis dreizehn Jahren auf eine abwechslungsreiche Ferienwoche im Haus des Jugendrotkreuz in Einbeck. Die Kinderfreizeit wird vom DRK-Kreisverband Gifhorn mit Unterstützung des Jugendrotkreuz und der DRK-Ortsverein schon seit 36 Jahren in Einbeck durchgeführt. Sie musste dann aber auch pandemiebedingt in den beiden zurückliegenden Jahren ausfallen.

In Einbeck konnten die Teilnehmer mit ihren Betreuern, Nils Fibich, Antje Kühn, Lea Winkelmann, Astrid Rohlfs und dem Leiter des Jugendrotkreuz Horst-Dieter Hellwig, der die Freizeiten von Anfang an leitet dann auch auf eine erfolgreiche Kinderfreizeit zurückblicken. Die Betreuer, die einen Teil ihres Jahresurlaub wieder zur Verfügung stellten, boten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm. Auch wenn sich das Wetter mit viel Regen und wenig Sonne zeigte, hatten die Teilnehmer den Aufenthalt in der Jugendbildungsstätte des Jugendrotkreuz im DRK-Landesverband Niedersachsen mit seinen zahlreichen Angeboten genossen.

Die kinder besuchten das Zirkusland „Charles Knies“

So wurde der Volleyballplatz, die Bolzwiese, die Tischtennisplatten, die Kicker und der große Hof für Gruppenspiele und die weitere Umgebung zur Freizeitgestaltung genutzt Veranstaltet wurde auch eine Disco, T-Shirts und Stofftaschen wurden bemalt und die Stadt Einbeck wurde besucht. Auf dem Programm standen auch ein Film Abend und eine Tagesfahrt zum Zirkusland Charles Knies .

Die Freizeiten des DRK fördern die soziale Kompetenz der Kinder, vermitteln Gemeinschaftserlebnisse und positive Erfahrungen und schön ist es, wenn frühere Teilnehmer nun als Eltern die eigenen Kinder mitschicken würden, so Horst-Dieter Hellwig.

Auch dafür organisieren Hellwig und sein Team Jahr für Jahr, nun seit Jahrzehnten, die Ferien in Einbeck, an dem alle Kinder im Alter von seben bis zwölf Jahren auch wieder im kommenden Jahr in den Sommerferien teilnehmen können, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Freizeit wird vom DRK-Kreisverband Gifhorn mit finanzieller Unterstützung der DRK-Ortsvereine, durch Spenden und mit Zuschüssen der Städte und Gemeinden seit 38 Jahren durchgeführt. Sie findet so der JRK- Kreisleiter Horst-Dieter Hellwig, einmal im Jahr mit Unterstützung der Betreuer vom Jugendrotkreuz und weiteren Helfern und Helferinnen aus den DRK Ortsvereinen, die auch die Fahrzeuge und Fahrer stellen statt.

