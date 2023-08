Golf Club Gifhorn engagiert sich für die Deutsche Krebshilfe

Gifhorn Am 13. August findet das traditionelle Benefiz-Golfturnier im Golf Club Gifhorn statt. Anmeldungen werden noch entgegengenommen.

Ein Golfturnier für die Deutsche Krebshilfe findet in Gifhorn statt. (Symbolfoto)

Auf der Anlage des Golf Club Gifhorn findet am 13. August das traditionelle Benefiz-Golfturnier zugunsten der Deutschen Kinder-Krebshilfe statt. Das Turnier ist eines von insgesamt rund 130 Turnieren im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie, heißt es in einer Pressemitteilung des Golfclubs.

Seit 42 Jahren erfreuen sich die bundesweiten Golf-Wettspiele zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe großer Beliebtheit. Mehrere Tausend Golferinnen und Golfer engagieren auch in diesem Jahr in rund 130 Golfclubs für krebskranke Menschen und schenken betroffenen Kindern und Jugendlichen Hoffnung.

Die Teilnehmenden des Turniers in Gifhorn spielen zudem um den Einzug in ein Regionalfinale. Die Golf-Wettspiele enden mit dem Bundesfinale am 23. September im Golfclub Hannover.

Interessierte Golferinnen und Golfer können sich für das Turnier beim Golf Club Gifhorn anmelden.

Hintergrund-Informationen über die Deutsche Kinder-Krebshilfe

Die Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe, eine Tochterorganisation der Deutschen Krebshilfe, engagiert sich für die Bekämpfung von Krebserkrankungen im Kindesalter. Zu den von ihr geförderten Projekten zählen unter anderem der Auf- und Ausbau von Kinderkrebszentren, die Entwicklung neuer Therapien sowie die Einrichtung von Elternhäusern und -wohnungen in Kliniknähe. Die Deutsche Krebshilfe und ihre Stiftung Deutsche Kinder-Krebshilfe finanzieren ihre Aktivitäten ausschließlich aus freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Sie erhalten keine öffentlichen Mittel. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (0228)729900 und unter www.krebshilfe.de.

red

