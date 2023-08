Das USK Gifhorn lädt zur Kinder- und Jugendolympiade ein

Gifhorn An der Olympiade können alle im Alter zwischen sechs und 21 Jahren teilnehmen. Am 27. August findet der Gifhorn-Cup statt.

Das USK Gifhorn lädt am 26. und 27. August zu einer Kinder- und Jugendolympiade und zum Gifhorn-Cup ein.

Am Samstag, 26. August, findet die Kinder- und Jugendolympiade statt. Alle Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis einschließlich 21 Jahren können teilnehmen. Am Folgetag, Sonntag, 27. August, veranstaltet der USK dann den 19. Gifhorn-Cup im Sommerbiathlon. Beide Veranstaltungen finden auf dem Schützenplatz, in der Celler Straße 30, in Gifhorn statt.

Insbesondere anlässlich des Jubiläumsjahres veranstaltet der USK die Kinder- und Jugendolympiade erstmals als öffentliche Veranstaltung.

Für Fragen zur Kinder- und Jugendolympiade können sich Interessierte gerne per Mail an kjo@usk-gifhorn.de oder telefonisch unter (0174)4242756 an Christin Kostrewa wenden. Anmeldungen werden bis zum 13. August entgegen genommen.

red

