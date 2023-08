Der Golfclub Wolfsburg/Boldecker Land sammelt 2300 Euro

Die Teilnehmer des Pink and Blue Ribbon Turniers auf dem Golfplatz Wolfsburg/Boldecker Land in Bokensdorf.

„Manche Dinge im Leben kann man nicht oft genug wiederholen!“ Dieser Anregung, verknüpft mit einer Einladung zum traditionellen Pink and Blue Ribbon Turnier, folgten 74 Golferinnen und Golfer des Golfclub Wolfsburg/Boldecker Land.

Auch in dieser Saison war es das Ziel der Turnierteilnehmerinnen und -teilnehmer, die Aufmerksamkeit zur Früherkennung von Brust - und Prostatakrebs an möglichst viele Menschen zu verbreiten. Denn die frühe Erkennung der beiden Erkrankungen kann die Überlebenschancen erhöhen und sanftere Therapieoptionen ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung des Golfclubs.

Im nächsten Jahr soll wieder ein Charityturnier stattfinden

Bei dem diesjährigen Turnier kamen 1100 Euro den Pink Kids der Awarness Deutschland und 1200 Euro den Kindern und Jugendlichen der Trostinsel Wolfsburg für Aktivitäten in der Natur und weiteren schönen Erlebnissen zugute. Auch im nächsten Jahr soll es wieder heißen: „Manche Dinge im Leben...“, dies versprachen schon mal die Organisatoren des Golfclubs Wolfsburg/Boldecker Land.

red

