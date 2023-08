Dorfentwicklungsplan „Groß Oesingen und Ummern“ kann starten

Der Dorfentwicklungsplan für die Dorfregion „Groß Oesingen und Ummern“ liegt vor. Bereits im April dieses Jahres ist dieser im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der beiden Gemeinderäte beschlossen worden. Nun wurde das Planwerk auch vom zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Braunschweig anerkannt, teilt Marc Bludau von der Samtgemeinde Wesendorf mit.

Dieses bilde ab sofort die Grundlage zur Förderung öffentlicher und privater Projekte im Rahmen der Dorfentwicklung, heißt es in der Pressemitteilung. Es könne also losgehen mit der Umsetzung in der Dorfregion „Groß Oesingen und Ummern“. Dafür haben sich die beiden Gemeinden für eine bekannte Umsetzungsbegleitung entschieden: Das Planungsteam KoRiS und Stadtlandschaft, das bereits mit dem Erarbeitungs- und Beteiligungsprozess zur Erstellung des Dorfentwicklungsplanes beauftragt gewesen war, werde die Dorfregion in der nun anstehenden Umsetzungsphase von etwa sieben Jahren unterstützen.

Im Rahmen der Dorfentwicklung haben auch Privatleute die Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen, um ortsbildprägende Bausubstanz zu erhalten beziehungsweise in ihrem Erscheinungsbild wiederherzustellen. Mögliche Maßnahmen seien beispielweise die Umnutzung von Wirtschaftsgebäuden und die Revitalisierung leerstehender Bausubstanz, aber auch die Erneuerung von Fenstern, Türen und Toren, die Sanierung von Fassaden oder Dächern sowie die Gestaltung von Hofräumen und Einfriedungen.

Die Fördermittel für private Maßnahmen stellt das Land Niedersachsen jährlich zur Verfügung. Der jährliche Stichtag für Förderanträge beim zuständigen Amt für regionale Landesentwicklung ist der 30. September. Dafür sollten die Antragsunterlagen spätestens bis zum 15. September bei der Gemeinde Groß Oesingen beziehungsweise bei der Gemeinde Ummern eingereicht sein.

Weitere Informationen zur Dorfentwicklung in der Dorfregion „Groß Oesingen und Ummern“ sind auf der Projektseite der Dorfregion unter www.koris-projekte.de/oesingen-ummern zu finden. Derzeit ist zudem eine regionseigene Internetseite für die Dorfregion in der Erarbeitung, die nach Fertigstellung über eine noch zu veröffentlichende Domain sowie die obenstehende Projektwebsite erreicht werden könne, heißt es in der Mitteilung weiter.

Insbesondere Fragen zur Förderung von Vorhaben an (privaten) Anwesen beantworte das mit der Umsetzungsbegleitung beauftragte Planungsteam KoRiS und Stadtlandschaft (Dr. Harald Meyer, (0511) 14391, harald.meyer@stadtlandschaft.de und Niklas Kleipsties, (0511) 590974-30, kleipsties@koris-hannover.de).

