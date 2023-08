Kreis Gifhorn: Golf überschlägt sich und landet im Straßengraben

An dem VW Golf, der sich bei dem Unfall überschlug, enstand ein Totalschaden.

Manchmal fährt der Schutzengel offenbar doch mit und greift bei Unfällen ein: Am frühen Freitagnachmittag hat sich auf der B4 zwischen Wichelnförth und Groß Oesingen im Kreis Gifhorn ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem es zunächst hieß, eine Person sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Dies bestätigte sich am Ende nicht.

Trotzdem geht der Unfall als einer der Kategorie „schwer“ durch – zumindest war der Schaden am Ende nicht gerade gering.

Erster Alarm nach Unfall auf B4 im Kreis Gifhorn: Golf-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt

Doch der Reihe nach: Was genau passierte bei dem Unfall zwischen Wichelnförth und Groß Oesingen im Kreis Gifhorn? Nach ersten Erkenntnissen fuhren gegen 14.40 Uhr sowohl ein Mazda als auch ein Golf hinter einem Lkw aus Italien. Der 23-jährige Mazda-Fahrer aus Bienenbüttel wollte den Golf und den Lkw überholen. Als der Madza bei seinem Überholvorgang auf der B4 in Höhe des Golfs war, scherte auch dieser aus. Der Golf streifte den Mazda an der Beifahrerseite, überschlug sich und landete schließlich im Straßengraben.

Nachdem es zunächst hieß, dass der Fahrer des VW Golf, ein 28-Jähriger aus dem Kreis Schkeuditz in der Nähe von Leipzig, in seinem Fahrzeug eingeklemmt sei, bewahrheitete sich dies nicht. Noch vorm Eintreffen der alarmierten Feuerwehr wurde der Mann von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit.

VW Golf komplett kaputt: Bei Unfall auf B4 im Kreis Gifhorn entsteht Totalschaden

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und klemmte die Batterie ab. Laut der Polizei war der Golffahrer ansprechbar, kam aber dennoch zur Kontrolle ins Krankenhaus. Während der Mazda nur auf der Beifahrerseite beschädigt wurde, enstand an dem Golf ein Totalschaden. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst 35 Feuerwehrleute aus Groß Oesingen, Pollhöfen und Wesendorf. Die B4 war voll gesperrt. Pkws konnten wenden, während die Lkw-Schlange auf beiden Seiten sehr lang war.

