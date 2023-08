Ribbesbüttel: Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

Die Polizei Gifhorn bittet um Zeugenhinweise nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ribbesbüttel. (Symbolbild)

In Ribbesbüttel im Landkreis Gifhorn ist es in dieser Woche zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die unbekannten Täter verschafften sich laut Polizei Gifhorn gewaltsam Zutritt zum Haus an der Straße Am Kindergarten. Auf der Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie Bargeld und Schmuck, anschließend entkamen sie unerkannt vom Tatort.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwochvormittag, 2. August, 11 Uhr, und Donnerstagmittag, 3. August, 12 Uhr. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen vor oder im Tatzeitraum können unter der Telefonnummer (05371) 9800 weitergegeben werden.

red

